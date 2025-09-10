Podzim je ideální čas ke zvelebení zahrady

Podzim je zároveň ideálním obdobím, kdy se můžeme pustit do dalšího zvelebování okolí domu.
Zahrada dnes zdaleka není jen místem pro květiny, stromy, případně pár zeleninových záhonků. Stále častěji se proměňuje v obytný prostor pod širým nebem. Terasy, venkovní kuchyně, posezení pod pergolou či zapuštěné bazény se staly oblíbenou součástí domů. A nutno podotknout, že mnohé zahrady jsou díky kreativitě a pečlivosti svých majitelů téměř uměleckým dílem. Jejich společným jmenovatelem je správně vybraná kombinace zahradních architektonických prvků včetně kvalitní dlažby.
Česká rodinná firma CS-BETON nabízí nepřeberné množství zahradních betonových prvků od plotů a opěrných zdí přes obrubníky a palisády až po různé typy betonových dlažeb a zahradní doplňky. K zákaznicky nejoblíbenějším produktům patří dlažba Via tech, která spojuje atraktivní vzhled s odolností a dlouhou životností. Díky skladbě tří velikostí kamenů a barevnému provedení Colormix, které kombinuje více odstínů, působí dlažba přirozeně a elegantně zároveň. Hodí se tak k moderním domům i k tradičním stavbám.
Snadná pokládka a údržba
To jsou hlavní přednosti dlažby Via tech. Prakticky to znamená, že dlažbu zvládne položit i zručný kutil a při následném užívání nevyžaduje žádnou složitou péči. To ocení každý, kdo chce mít kolem domu krásné a čisté prostředí bez zbytečné námahy. Tato dlažba představuje univerzální řešení pro terasy, chodníky či okolí bazénů. Vhodná je ale i pro příjezdové cesty a ve variantě výšky 80 mm hravě zvládne i váhu nákladních aut. Díky svému designu a pevnosti působí nadčasově a přitom prakticky.
Zadržování vody v krajině
S tím, jak stále roste význam ekologie, udržitelnosti a ochrany životního prostředí, roste v posledních letech výrazně také zájem o retenční a vsakovací dlažby. Kvůli klimatickým změnám a stále četnějším obdobím sucha volí majitelé zahrad stále častěji ekologičtější řešení, které vodu zadrží tam, kde ji příroda opravdu potřebuje – v půdě.
Proto CS-BETON rozšířil nabídku o ekologický produkt Via tech ECO, který díky širším distančníkům a speciálním odtokovým kanálkům na spodní straně umožňuje lepší vsakování vody do podloží. Ještě dál jde varianta dlažby Via tech vsakovací, která představuje nejvyšší úroveň propustnosti a je schopna zadržet i velké množství dešťové vody. V době, kdy se stále častěji potýkáme s nedostatkem vody, jde o praktické a odpovědné řešení, které spojuje krásu s ekologií.
Tip na inspiraci
Pokud hledáte inspiraci, jak lze různé druhy dlažby využít v praxi, navštivte Park inspirace ve Velkých Žernosekách u Litoměřic. Tento unikátní venkovní showroom společnosti CS-BETON prezentuje dlažby i další stavební prvky použité v reálném prostředí. Park inspirace je návštěvníkům otevřen každý den, včetně víkendů a svátků, od 7.00 do 21.00 hodin. Vstup je samozřejmě zdarma.