Plovoucí vinylové click podlahy: revoluce v jednoduchosti pokládky

A právě snadná pokládka je nespornou výhodou podlahovin Fatra. Není třeba žádná namáhavá aplikace lepidla, žádné složité postupy pokládky, stačí pár kliknutí a podlaha je hotová.

FatraClick, Dub cer hnědý, 7301-5

RS-click: ověřená klasika

Plovoucí podlaha RS-click vznikla po úpravě nejoblíbenějších vzorů lepených vinylových dílců Thermofix. Podlahu dokonale imitující přírodní materiály je možné instalovat i na podlahové topení a to rychle, snadno, bez námahy a hlavně bez lepení. Podlaha se vyznačuje antibakteriální povrchovou úpravou, vynikající zvukovou izolací a zvýšenou odolností proti špinění a běžným chemikáliím. Vybírat můžete z 16 dekorů dřeva. Rozměr lamel je 1205 x 210 mm.

FatraClick: výhody vinylu i dřeva

Tato plovoucí vinylová podlaha díky své unikátní konstrukci kombinuje přednosti a výhody klasických dřevěných podlah s moderním vinylem. Pokládka podlahy s dekorem imitujícím dřevo či kámen probíhá pomocí zámkových spojů, a tedy opět snadno, rychle a bez lepení. Při objednávce je však třeba dát pozor na rozměry – kámen je jinak velký než dřevo! Břidlice má rozměr 915 x 305 mm, dřevěné vzory pak 1235 x 230 mm. Celá kolekce se pak pyšní 20 vzory.

I zde platí, že podlaha disponuje vynikající zvukovou izolací, povrchem odolným vůči bakteriím a umožňuje pokládku na podlahové vytápění. Podlaha je rovněž velmi odolná proti špinění a běžným chemikáliím.

FatraClick - zámkový spoj

WELL-click: zdravá, voděodolná novinka

Nejnovější podlahovina v sortimentu Fatra je vhodným voděodolným řešením pro prostory se zvýšenou vlhkostí. Dostupné designy imitují přírodní vzhled a stejně jako ostatní plovoucí podlahy se vyznačují vynikající zvukovou izolací, umožňují jednoduchou pokládku bez použití lepidla vhodnou i nad podlahové topení. Jednotlivé dekory byly vybrány z kolekce RS-click, a proto je možné si plovoucí vinylovou podlahu položit v jednom dekoru zcela všude. Je třeba brát v potaz i rozdílnost v rámci tloušťky. Kolekce RS-click se vyznačují celkovou tloušťkou 9,5 mm a kolekce WELL-click tloušťkou 5,5 mm. Je tedy nutné sladit výšku podkladu tak, aby nevznikaly nerovnosti. Velikost lamel je 1235 x 230 mm.

Podlahovina WELL-click navíc v letošním roce obdržela významnou certifikaci GREENGUARD, která je zárukou dodržení emisních předpisů pro kvalitu ovzduší. Všechny ostatní podlahoviny z produkce společnosti Fatra, a. s. také splňují požadavky na dlouhodobou udržitelnost a zdravé vnitřní prostředí v obytných prostorách. To je zaručeno nezávislým institutem Eurofins Product Testing Denmark A/S metodou Indoor Air Comfort, jehož součástí je vyhodnocení obsahu VOC, karcinogenních látek a formaldehydu. Můžete se spolehnout, že výběrem této podlahy nešlápnete vedle.

instalace FatraClick

Jak na pokládku?

Před pokládkou podlahové krytiny je třeba si připravit dokonale očištěný, vyrovnaný a soudržný povrch bez prasklin. Nerovnost podkladu nesmí přesáhnout ± 2 mm na 2 metrech délky. Jakékoli nátěry či penetrace je třeba provádět alespoň 2 dny před plánovanou pokládkou. Pokud toto náš podklad splňuje, můžeme přejít k pokládce.

Na podklad položíme parotěsnou fólii s minimální tloušťkou 0,25 mm. Tato fólie slouží jako bariéra proti vlhkosti a zároveň jako kluzná podložka splňující podmínky plovoucí podlahy s vinylem. Jednotlivé díly fólie pokládáme se vzájemným přesahem alespoň 10 cm a spoj přelepíme páskou odolnou vůči vlhkosti. Fólii vytáhneme při stěně cca 3 – 5 cm nad úroveň podkladu.

Promyslíme směr, kterým budeme podlahovinu pokládat a změříme délku té strany, která je směrodatná pro počet řad podlahy. Pokud by se stalo, že nám na poslední řadu vinylu zbyde méně než 5 cm, musíme první řadu vinylu seříznout, aby první a poslední řada byly zhruba stejně široké. Vinylové dílce z různých balení mezi sebou promícháme, abychom docílili minimalizace nežádoucího rozdílného zbarvení v případě drobných odchylek mezi jednotlivými baleními.

Pokládku začneme v levém rohu místnosti. První dílec přiložíme perem ke stěně, pero je v tomto případě doporučeno odříznout, a pracujeme zleva doprava. Nesmíme zapomenout, že od stěny musíme dodržet doporučenou dilatační spáru alespoň 1 cm – s tím nám pomohou distanční klínky. Druhý dílec zasuneme přímo do prvního systémem pero-drážka. Pomůžeme si mírným nadzdvihnutím pokládaného dílce. Jakmile zámek zapadne, dílec položíme na místo a poklepem kladívkem do přirážecího špalíku či S-háku zajistíme dokonalé spojení obou dílců. Pokračujeme až k poslednímu dílci v řadě – ten je obvykle třeba mírně zkrátit. Zkrácení provádíme ruční pilou (dekor dlaždice při krácení směřuje vzhůru) nebo elektrickou pilou (dekor směřuje dolů). Minimální doporučená délka dílce po odříznutí je cca 10 cm, při napojení další řady by odřezek měl umožnit překrytí mezi spárami krátkých stran dílce alespoň 30 cm.

Zbylým odřezkem začínáme další řadu dílců. V pokládce opět pokračujeme stejným způsobem jako u první řady – dílec mírně nadzvedneme, zámek zapadne, položíme dílec a poklepem obstaráme dokonalé spojení zámku.

Pokud se ocitneme v situaci, že dílec není možné nadzvednout, stačí odstranit vystupující část na straně drážky. Tím vzniká klasický systém pero-drážka, který nevyžaduje zacvaknutí zámku, ale je nutné jej slepit.

Před uvedením do provozu je třeba odstranit dilatační klínky, odříznout přečnívající fólii a nainstalovat podlahové lišty. Ty mohou být buď přilepeny montážním lepidlem nebo přišroubovány do stěny. Nikdy je ovšem nelepíme či nešroubujeme do podlahy!

Podlaha je obvykle hotová během několika hodin a po dokončení ihned pochozí.

Pro pokládku budeme potřebovat:

vysavač pro odstranění nečistot

mop pro setření nečistot

svinovací metr

PE fólii/parozábranu

odlamovací nůž

jednostrannou lepicí pásku

kladivo

příklepový špalík a S-hák

vodováhu

tmel a pistoli na tmel

vrtačku a kruhovou pilu pro kruhové otvory potrubí či přivrtání lišty

ruční či elektrickou pilu na krácení dílců

Názornou ukázku pokládky podlahy naleznete v instruktážním videu.

Více na www.fatrafloor.cz