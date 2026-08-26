Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pět věcí, které se na kole vyplatí udělat na podzim. Zaplatí se samy

Komerční sdělení

| foto: M1 Sport Servis

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt
Léto dalo kolům zabrat a většina jich teď zamíří do garáže až do dubna. Kdo je ale nechá projít dílnou ještě letos, ušetří — u některých komponentů je rozdíl mezi podzimní údržbou a jarní opravou několikanásobný. Spočítali jsme, kde přesně se to vyplácí a kde končí to, co zvládnete doma.

Průměrný český cyklista najezdí za letní sezonu jeden až dva tisíce kilometrů. Většinu z nich v prachu, na horách nebo v dešti — tedy v podmínkách, které si komponenty pamatují.

Údržba kola má přitom jednu vlastnost, která se dá dobře využít: návratnost je nejvyšší na začátku. Dokud je opotřebení izolované na jednom dílu, řeší se levně. Jakmile se přenese na sousední komponenty, cena roste násobně. Celé umění je trefit se do toho prvního okna — a podzim je pro to nejlepší termín v roce.

1. Řetěz: nejlevnější díl chrání ty drahé

Nejnázornější příklad je pohon.

Řetěz je v celé sestavě záměrně nejméně odolný a nejlevnější díl — je to spotřební materiál, který má chránit kazetu a převodník. Dokud se mění včas, plní přesně tuhle roli: obětuje se za díly, které stojí násobek. Když se přejede, začne obrušovat zuby kazety i převodníku a místo jednoho dílu platíte tři.

Rozdíl je vidět už na samotné práci mechanika. Výměna řetězu stojí v pražském M1 Sport Servisu přibližně 250 Kč, výměna řetězu, kazety a převodníku dohromady zhruba 1 050 Kč.

S díly je ten rozdíl výraznější. U běžné výbavy střední třídy vyjde včasná výměna řetězu podle jeho typu od 1 100 Kč včetně práce, zatímco kompletní pohon začíná na 3 590 Kč.

Praktický důsledek: měřit opotřebení řetězu se vyplatí i tehdy, když kolo jede naprosto normálně. Přeskakování řazení, kterému mechanici říkají střílení, totiž přichází až ve chvíli, kdy už je opotřebená i kazeta — jako varovný signál je tedy zbytečně pozdní.

2. Odpružení se počítá na hodiny

Tohle je bod, na kterém většina majitelů celoodpružených kol pohoří — protože o něm vůbec neví.

Výrobci odpružení nepředepisují servisní intervaly v kilometrech, ale v hodinách jízdy. A ta čísla jsou nižší, než by kdo čekal. RockShox předepisuje malý servis vidlice, tedy servis spodních nohou, už po padesáti hodinách jízdy, velký servis vidlice po sto až dvou stech hodinách podle modelu a u zadního tlumiče servis vzduchové komory rovněž po padesáti hodinách. Fox má u některých modelů intervaly ještě kratší.

Padesát hodin je při rekreačním tempu kolem tisíce kilometrů. Kdo přes léto zvládl dovolenou a víkendy, má tedy za sebou dva až tři intervaly, které neřešil.

Dobrá zpráva je, že interval není termín, po jehož překročení se něco rozbije — je to bod, ve kterém je servis nejlevnější. Vidlice postupně ztrácí citlivost na drobných nerovnostech, těsnění začne propouštět a olej se znečistí a zpění. V krajním případě pak hrozí vydření horních nohou vidlice. Čím dřív se zasáhne, tím menší je rozsah práce.

Malý servis vidlice nebo tlumiče vyjde přibližně na 850 Kč, repase, tedy kompletní rozebrání a výměna těsnění, přibližně na 1 990 Kč. Nová vidlice na desetinásobek. Jinými slovy: osm set korun jednou za sezonu drží komponent za desítky tisíc v kondici — a zároveň vrací kolu jízdní vlastnosti, které mělo jako nové.

Kde je hranice domácí péče: servis spodních nohou vidlice patří k tomu, co se šikovný kutil naučit může. Servis tlumící patrony ne — u řady modelů vyžaduje plnění dusíkem, specifické odvzdušňovací postupy a přesné utahovací momenty. Tohle je práce pro dílnu, tečka.

3. Brzdy a ložiska: nejlevnější položky v celém ceníku

Tahle dvojice je z hlediska poměru ceny a přínosu vůbec nejzajímavější.

Brzdová kapalina je hygroskopická — celou sezonu nasává vzdušnou vlhkost. Voda v systému snižuje bod varu, takže brzda při dlouhém sjezdu měkne. Odvzdušnění stojí 400 Kč za brzdu a patří k úkonům s nejlepším poměrem ceny a přínosu: vrátí brzdě jistý chod páky i plný účinek. Pro srovnání, výměna zadřených pístků vyjde na 690 Kč — a spousta servisů tenhle úkon vůbec nedělá a raději vymění celý třmen.

Podobně je to s vůlemi v hlavovém složení, středu a nábojích. Seřízení a namazání náboje stojí 690 Kč, výměna ložisek zadního náboje přibližně od 1 400 Kč, a pokud se zajede i náboj, jde cena dál nahoru. Mezi prvním a druhým scénářem stojí jediná věc — čas.

Vůli v ložiscích pozná mechanik rukou během deseti vteřin, takže se na ni vyplatí zeptat i při běžném servisu.

4. Elektrokolo: informace za sedm set, rozhodnutí za dvacet tisíc

U elektrokol jde o řád vyšší částky, protože baterie je nejdražší jednotlivá součástka kola. Náhradní originální baterie Bosch stojí podle kapacity zhruba třináct až jednadvacet tisíc korun, katalogové ceny se pohybují nad dvaceti tisíci.

O to větší smysl dává vědět, na čem jste — protože stav baterie z displeje nepoznáte.

Ukazatel nabití zobrazuje procenta z aktuální kapacity, ne z té původní. Baterie, které zbývá sedmdesát procent zdraví, ukáže po nabití stoprocentní stav úplně stejně jako nová. Jediné, čeho si všimnete, je kratší dojezd — a to většina lidí připíše počasí, kopcům nebo tomu, že letos jezdí víc.

U elektrokol vyrobených zhruba do roku 2022 se skutečné zdraví baterie nedozvíte ani z aplikace. Změřit ho lze pouze dealerským přístrojem, který se připojuje k notebooku s diagnostickým softwarem a licencovaným donglem. Baterie přitom musí být nabitá alespoň na osmadevadesát procent a měření probíhá řízeným vybitím, takže trvá několik hodin. Diagnostika navíc odhalí chyby systému a ověří počet nabíjecích cyklů baterie.

Výsledkem je protokol se skutečnou kapacitou a odhadem zbývající životnosti. Diagnostika kapacity baterie stojí v M1 Sport Servisu 690 Kč.

Sedm set korun za informaci, podle které se rozhodujete o dvacetitisícovém nákupu, je slušná investice hned ve třech situacích: když vám dojezd citelně klesl a chcete vědět, jestli za to může baterie, nebo způsob jízdy; když kolo prodáváte a diagnostická zpráva o stavu baterie vám zvedne cenu; a hlavně když kupujete ojeté elektrokolo, kde je stav baterie ta jediná věc, kterou z fotek ani z projížďky nepoznáte.

Jak baterii neponičit přes zimu: neskladujte ji nabitou na sto procent ani vybitou do nuly — ideál je kolem šedesáti procent. Nenechávejte ji přes zimu v nevytápěné garáži nebo na chalupě, mráz jí škodí. A nenabíjejte ji bez dozoru v obytné části domu.

5. Kam s kolem přes zimu

Poslední položka nic nestojí, a přesto rozhoduje o tom, v jakém stavu kolo na jaře vytáhnete.

Nejhorší místo je vlhká nevytápěná garáž nebo kůlna na chalupě, kde kolísá teplota a sráží se vlhkost. Suchý sklep nebo vytápěná chodba jsou výrazně lepší volba. Pokud jinou možnost nemáte, pomůže alespoň to, že kolo nebude stát na betonu a nebude se opírat o zeď — vzduch kolem rámu a kontaktů brzdí korozi.

Dvě věci navíc, které se vyplatí: kolo před odstavením umýt a vysušit, protože zbytky bahna a soli pracují celou zimu, a nezavěšovat ho za ráfek nebo výplet, ale za rám nebo do stojanu. Pláště je dobré dohustit na provozní tlak a jednou za měsíc zkontrolovat, aby guma dlouho neležela zdeformovaná. U bezdušových plášťů se vyplatí tmel na zimu vylít a pláště vyčistit, nebo místo tmelu nasadit duše. Pokud se rozhodnete tmel v plášti nechat, alespoň koly jednou za čas protočte, aby se tmel neusadil na jednom místě a neztuhl.

Proč to řešit teď, a ne na jaře

Dva důvody, oba praktické.

Ten první je technický. Zimní odstávka je pro kolo v dobrém stavu neškodná — ale kolo s opotřebeným řetězem, zvodnatělou brzdovou kapalinou a znečištěným olejem v odpružení stojí půl roku v garáži a degraduje dál. Ta samá tisícovka tedy na podzim nakoupí víc než na jaře.

Ten druhý je provozní. V dubnu a květnu jsou servisy plné a čeká se týdny. Na podzim se termín shání bez problémů, mechanik má na kolo víc času a v dubnu vytáhnete z garáže stroj, na kterém se dá rovnou vyrazit. M1 Sport Servis na pražském Smíchově zvládne po online rezervaci zakázku běžně do tří dnů, přijímá a vydává kola sedm dní v týdnu a komu se do dílny nechce, tomu kolo vyzvedne a přiveze zpět kurýrem po Praze a okolí.

Servisní balíčky začínají na 1 890 Kč za Basic se seřízením a mytím, komplet Full pro celoodpružené kolo nebo elektrokolo stojí 4 990 Kč. Servisuje se kolo jakékoli značky. Kdo kolo koupil v M1, má nárok na garanční prohlídku zdarma.

Nejlevnější servis je pořád ten, který se udělá dřív, než ho kolo začne vyžadovat samo.

M1 Sport Servis

Moulíkova 3286/1b, Praha 5 — Smíchov Online rezervace a kompletní ceník: m1sport.cz/cykloservis

Nejčtenější

Spořicí účet TOP umí výhodně zhodnocovat i miliony

Komerční sdělení

Jako pohotová rezerva jsou spořicí účty oblíbená volba. Často je ovšem problém, že nad určitým limitem už zajímavé úročení končí. U Spořicího účtu TOP od Banky CREDITAS se ale dá snadno dostat na...

Otvíráme Saunový svět plný relaxu. „Jihlava si komfort zaslouží“

Komerční sdělení
Josef Eder

Saunový svět, který vzniká v areálu Vodního ráje, má být hlavním impulzem pro celoroční návštěvnost jihlavského koupaliště. Nabídne pět různých saun, parní kabinu, velkou panoramatickou ceremoniální...

Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Komerční sdělení
Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Účetnictví dlouho patřilo k oblastem, kde digitalizace postupovala spíše po jednotlivých krocích. Dokumenty se přesunuly z šanonů do počítačů, vznikly účetní systémy a cloudová řešení, velká část...

Allwyn představí 2 monoposty McLaren Mastercard F1 Team v Budějovicích

Komerční sdělení

O víkendu 28. - 30. 8. 2026 promění Allwyn Racing Roadshow Sokolský ostrov v pulzující závodní paddock. V průběhu programu vás čekají dva monoposty, F1 simulátory s šancí vyhrát exkluzivní zájezd do...

Když škola voní výrobou. Budoucnost průmyslu totiž nezačíná ve firmách

Komerční sdělení

Co když příprava na úspěšnou kariéru nezačíná prvním pracovním dnem, ale už během studia? Studenti přece nemusí poznávat fungování moderní výroby pouze z učebnic, ale přímo při práci s technologiemi,...

Sendvičová generace pečuje o všechny. Finanční plán ji ale často chybí

Komerční sdělení

Je ráno. Dceru je třeba odvézt na příměstský tábor, syn má odpoledne prohlídku vysokoškolských kolejí. Mezitím volá maminka, že jí lékař změnil léky, v lékárně je nemají a táta už nezvládá posekat...

26. srpna 2026

Pět věcí, které se na kole vyplatí udělat na podzim. Zaplatí se samy

Komerční sdělení

Léto dalo kolům zabrat a většina jich teď zamíří do garáže až do dubna. Kdo je ale nechá projít dílnou ještě letos, ušetří — u některých komponentů je rozdíl mezi podzimní údržbou a jarní opravou...

26. srpna 2026

Když škola voní výrobou. Budoucnost průmyslu totiž nezačíná ve firmách

Komerční sdělení

Co když příprava na úspěšnou kariéru nezačíná prvním pracovním dnem, ale už během studia? Studenti přece nemusí poznávat fungování moderní výroby pouze z učebnic, ale přímo při práci s technologiemi,...

25. srpna 2026

Na hradě Švihov proběhne velká oslava úrody: Dožínky Plzeňského kraje

Komerční sdělení
Na hradě Švihov proběhne velká oslava úrody – Dožínky Plzeňského kraje

Vůně a chutě regionálních potravin, tradiční kroje, řemesla, farmáři a hudba v podání Magdy Malé a Blue Cimbal, tak budou vypadat letošní Dožínky Plzeňského kraje. Velká oslava úrody proběhne na...

25. srpna 2026

Blíží se termín Voucheru pro rozvoj podnikání II

Komerční sdělení
Ilustrační foto

Ve středu 2. září 2026 bude spuštěn příjem žádostí o dotace pro malé a střední podnikatele v rámci dotačního programu „Voucher pro rozvoj podnikání II“. Nově mohou živnostníci u dotačního programu...

25. srpna 2026

Pozemky pro podnikání v Jevíčku

Komerční sdělení

Město Jevíčko je malebné městečko v jihovýchodní části Pardubického kraje. Nachází se v údolí Malé Hané na spojnici měst Moravská Třebová – Boskovice – Brno a je přirozeným spádovým územím pro okolní...

24. srpna 2026

Čtyřka se připravuje na změny v péči o zeleň

Komerční sdělení
Čtyřka se připravuje na změny v péči o zeleň

Čtvrtý plzeňský obvod připravuje změny v péči o veřejnou zeleň. Travnaté plochy se přestanou sekat jednotně a začnou se dělit podle svého charakteru. Ve vybraných lokalitách přibude takzvané...

24. srpna 2026

Allwyn představí 2 monoposty McLaren Mastercard F1 Team v Budějovicích

Komerční sdělení

O víkendu 28. - 30. 8. 2026 promění Allwyn Racing Roadshow Sokolský ostrov v pulzující závodní paddock. V průběhu programu vás čekají dva monoposty, F1 simulátory s šancí vyhrát exkluzivní zájezd do...

24. srpna 2026

Rohlík a Wolt mění farmacii. Nároky na distribuci rostou

Komerční sdělení

Lékárenský sortiment se přesouvá tam, kde už zákazníci běžně nakupují potraviny nebo objednávají jídlo. Produkty pro zdraví dnes dorazí spolu s běžným nákupem, nebo během několika desítek minut přes...

24. srpna 2026

Jak Škoda usnadňuje servis pomocí digitálních nástrojů

Komerční sdělení

Moderní vozy dnes usnadňují nejen řízení, ale i samotný servis. Digitální nástroje Škoda včas upozorní na jeho potřebu, předají technikům potřebná data ještě před příjezdem a zjednoduší předání vozu...

24. srpna 2026

RIVEC FEST – stylová rozlučka s prázdninami!

Komerční sdělení
RIVEC FEST – stylová rozlučka s prázdninami!

Letošní léto přineslo i díky unikátním akcím společnosti STAREZ – SPORT, a.s. solidní porci zábavy. A ještě nekončíme – jako zlatý hřeb prázdnin je tu pro vás 30. srpna RIVEC FEST!

24. srpna 2026

Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Komerční sdělení
Z Česka do Evropy. Digitoo mění způsob, jakým firmy přemýšlejí o účetnictví

Účetnictví dlouho patřilo k oblastem, kde digitalizace postupovala spíše po jednotlivých krocích. Dokumenty se přesunuly z šanonů do počítačů, vznikly účetní systémy a cloudová řešení, velká část...

24. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.