Pes místo trenéra? Češi tráví se svými psy stále více času při sportu

Podle odborníků za tím stojí nejen rostoucí zájem o aktivní životní styl, ale také snaha trávit více času v přírodě a posilovat vztah se svým čtyřnohým společníkem.
„Dnešní majitelé vnímají psy jako plnohodnotné členy rodiny a chtějí s nimi sdílet co nejvíce zážitků. Výlety do přírody, turistika nebo společné cestování se proto stávají běžnou součástí života mnoha domácností. Pro psy jsou nové podněty důležité nejen z hlediska pohybu, ale také mentální stimulace a celkové pohody,“ vysvětluje Monika Kováčová, Global Brand Director značky CARNILOVE.
Dog trekking na vzestupu
Turistika se psem alias dog trekking roste v Česku na popularitě. Právě společně strávený čas venku pomáhá odbourávat stres a vytváří prostor pro zážitky, na které se nezapomíná. Potvrzuje to i milovnice hor Nela Gogová, známá na sociálních sítích jako nellyy.go: „Nejkrásnější vzpomínky nevznikají doma na gauči, ale venku na cestách. Ať už vyrážíme na horskou túru, k jezeru nebo jen na kratší výlet za město, Loki je vždy součástí plánu. Psi neřeší, jak daleko dojdete ani kolik vrcholů zdoláte. Důležité pro ně je, že mohou být s vámi a společně objevovat svět.“
Paddleboarding se psy
Vedle klasické turistiky se rozšiřují i nové formy aktivního trávení času. Oblibu si získává například paddleboarding se psy, který kombinuje pohyb, pobyt u vody a společný zážitek. Samozřejmě je tento sport vhodný jen pro ty psy, kteří se nebojí vody.
Dalším oblíbeným sportem na vzestupu je canicross – tedy běh se psem, který je speciálním postrojem spojen s běžcem a pomáhá mu udržovat tempo. Sport, který se původně vyvinul z letního tréningu musherských týmů, si našel své příznivce i mezi běžnou populací.
Super potraviny i pro čtyřnohé přátele
S aktivním životním stylem souvisí i větší důraz na kvalitní výživu. Majitelé se dnes více zajímají o složení krmiv a jejich vliv na vitalitu a kondici svých psů.
„Majitelé dnes stále více sledují nejen složení krmiva, ale také jeho přínos pro vitalitu a dlouhodobou kondici psa. Roste zájem o receptury s vysokým podílem kvalitních živočišných bílkovin a přírodními ingrediencemi podporujícími aktivní životní styl. Správná výživa je základem pro to, aby si psi mohli společné výlety a sportovní aktivity naplno užívat,“ doplňuje Monika Kováčová.
Na tento trend reaguje také česká značka CARNILOVE, která vyvíjí super prémiová krmiva pro psy a kočky ve spolupráci s odborníky na výživu zvířat. Letos navíc představila nový vizuální styl a rozšířila portfolio o produktové novinky reflektující potřeby moderních chovatelů.