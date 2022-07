Ochrana proti korozi kovů

Koroze kovů provází lidstvo od doby, kdy proniklo do tajemství výroby železa. Do současné doby zatím není známa žádná technologie, která by korozi zcela vyloučila, existuje však několik způsobů, jak ji zpomalit. Jedním z nejekonomičtějších je pak ochrana pomocí vhodného nátěrového systému.