Největší balónková výstava v Česku: BalonFest

Komerční sdělení
Umění nemusí vznikat jen štětcem a na plátně. Existují i cesty, které spojují hravost, fantazii a dětskou radost – a právě z nich vyrostl BalonFest, největší balónková výstava v České republice.

Komerční sdělení

Největší balónková výstava v Česku: BalonFest | foto: Balonkar CZ s.r.o.

Za celým projektem stojí Tomáš Okurek, který se už roky věnuje tomu, aby lidem ukázal, že i obyčejný balónek může vyprávět velké příběhy.

Od kanceláře k obřím sochám z balónků

Tomáš začínal v kanceláři, kde mu připadalo, že jeho život postrádá barvy. Z nudy a touhy rozdávat radost vznikl první malý balónkový pejsek. A hranice se začaly posouvat. Z několika balónků se brzy staly desítky, stovky a nakonec i desetitisíce na jednu sochu.

Dnes na jeho výstavách vyrůstají celé světy z balónků – obří draci, kouzelné portály nebo celé pirátské lodě.

Rekordy a světový formát

BalonFest není jen hravá show, ale také akce, která sbírá uznání. Tomáš má na kontě několik rekordů zapsaných v knize rekordů – například největší balónkové bludiště na světě postavené ze 150 tisíc balónků, nebo rekord v počtu vytvořených balónkových pejsků za tři minuty.

„Cítím, že jsme teprve na začátku toho, co všechno ještě dokážeme vymyslet, ale přesto si myslím, že by byla škoda vynechat jakoukoli naši výstavu,“ říká Tomáš Okurek.

Tvrdá práce, která přináší radost

Za výsledkem, který návštěvníci vidí, stojí měsíce práce. Přípravy na jednu výstavu trvají půl roku a během samotného stavění Tomáš se svým týmem pracuje i 16 hodin denně po dobu několika týdnů.

„Je to obrovská dřina, ale když vidím úsměvy na tvářích dětí i dospělých, stojí to za to,“ dodává Tomáš.

Balonky, které nezatěžují přírodu

BalonFest zároveň ukazuje, že i zábava může být zodpovědná. Používají se pouze 100% biologicky rozložitelné balónky od evropského výrobce, který klade důraz na ekologii – továrna běží na solární energii a má vlastní čističku vody. Součástí festivalu je také osvěta: balónky nejsou jen hračka, ale i materiál, se kterým je potřeba zacházet s respektem.

Od výstavy k festivalu

Projekt se postupně proměnil z „balónkové výstavy“ na BalonFest. Nový název lépe vystihuje, že nejde jen o statické instalace, ale o festival plný interaktivních prvků – od mluvících draků přes pohyblivé sochy, světelné portály až po nově vyvíjenou mobilní aplikaci, díky které si děti budou moci sbírat sběratelské kartičky draků nebo spouštět herní tlačítka a rozhýbat tak části expozice.

Každý rok nové téma

Aby se návštěvníci měli stále na co těšit, BalonFest pravidelně mění své téma.

  1. Podzim 2025: Dračí říše – obří balónkoví draci, kouzelné jeskyně a rodinná hra plná dobrodružství.
  2. Jaro 2026: Piráti – lodě, poklady a balónkové moře.
Kam za BalonFestem?

BalonFest putuje po celé České republice a ročně jej navštíví 10–15 tisíc návštěvníků. Přehled všech akcí najdete na www.balonfest.cz, včetně kalendáře akcí: balonfest.cz/kalendar-akci.

