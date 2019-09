Nedostupné bydlení v Brně. PROPERITY nabízí řešení

„Bytová situace v Brně je nyní opravdu špatná,“ vysvětluje generální manažer Properity Ing. Tomáš Drozd. „Stále se užívá územní plán z roku 1994, přitom se jedná o dokument, který by se měl aktualizovat každých osm let, navíc jeho dodržování, výklad a časová náročnost podléhají činnosti a názorům jednotlivých úředníků. Krom toho je v místním byrokratickém aparátu i řada dalších nepotřebných prodlev, které developerským firmám znemožňují práci a které mají velké finanční i časové náročnosti,“ říká Drozd a doplňuje: „Výsledkem je, že každoročně sice narůstá počet lidí, kteří potřebují řešit své vlastní bydlení, ale nabídka možností neustále klesá, přitom by se měla každoročně navyšovat. I proto jsme se rozhodli do následujících let vstoupit s větším počtem nových projektů, než u nás bývalo dříve zvykem. Dalším důvodem je, že se souběžně naskytlo několik příležitostí stavět na atraktivních lokalitách. Před vstupem do každého projektu je pro nás zcela zásadní, abychom my sami považovali dané místo za zajímavé.“

Plánované stavby na první pohled upoutají svou rozmanitostí. Projekty se často velmi liší a podléhají vždy unikátnímu konceptu, spojuje je však důraz na využívání moderních technologií a ekologicky šetrných obnovitelných zdrojů.

„Každý projekt připravujeme tak, aby tematicky odpovídal zasazení do dané lokality a zároveň obsahoval něco jedinečného,“ pokračuje Drozd. „Například Rezidence Bartoloměj v okrajové městské části Žebětín, která je projektovaná ve velmi zeleném duchu, s množstvím stromů i velkou travnatou plochou na společném zahradním prostranství. Projekty Go Up pak zase pro rezidenty nabízí široké sportovní vyžití, včetně vnitřní i venkovní lezecké stěny, které budou patřit k nejatraktivnějším v ČR.“

Z již probíhajících projektů Properity je dobré zmínit Hippokrates v prestižní Masarykově čtvrti, kde se aktuálně realizují zemní a základové práce a který čeká na dokončení v průběhu následujícího roku. V současné době je již více než 55 % jednotek prodáno.

„V Masarykově čtvrti je velmi obtížné získat stavební povolení, přitom se jedná o místo s obrovským potenciálem i do budoucna. Proto jsme rádi, že se nám podařilo projekt Hippokrates spustit a rychle mizící jednotky dokazují, že je mezi místními o tuto historickou lokalitu skutečně zájem.“

Úplně jiný podnik je apartmánové bydlení na Vysočině ve Studnici u Rokytna. I řadě Brňáků je určitě tato turistická chata dobře známa ze studentských rekreací za minulého režimu.

Objekt se nachází na klidném místě v bezprostřední blízkosti lesů a turistických tras, mimochodem v nejvýše položené obci na Vysočině. Projekt bude dokončen v roce 2020 a k prodeji je zde celkem 20 jednotek, využitelných jak k rekreačnímu, tak k celoročnímu nebo trvalému bydlení. Aby bylo užívání nemovitosti pro majitele co nejpříjemnější, součástí projektu je i např. wellness, společenský prostor (vinárna), kolárna, lyžárna apod.

Po více než dvaceti letech působení je tak zřejmé, že společnost Properity nepolevuje ve svých cílech a stále dokazuje, že se jedná o jednu z nejspolehlivějších developerských firem u nás.

Výběr z galerie ostatních připravovaných projektů: