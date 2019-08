Moderní sedačky čalouněné látkou můžete bez problému vyčistit sami

Pokud například máte děti a nehody na sedačce jsou u vás na denním pořádku, vsaďte na ty s pratelným potahem. Naštěstí technologie pokročily tak daleko, že většina materiálů, kterými se moderní čalouněná sedačka potahuje, jsou odolné proti špíně a zatečení tekutiny – například mikrovlákno.

Hlavně jednat rychle

Vylili jste na sedačku pití? První zásadou je, ihned ho setřít, aby se tekutina nevsákla. I když jsou moderní čalouněné sedačky většinou proti vsáknutí odolné, rychlou reakcí nic nezkazíte. Pokud máte vysavač na mokré vysávání, použijte ho. Pokud ne, pro setření si nachystejte bílý hadřík.

Skvrnu na sedačce čistěte hned, díky tomu ji účinně odstraníte. Sedačka LUTON, JENA NÁBYTEK

Speciální čistič nemáte? Nevadí

Na čalouněný nábytek se prodávají speciální čistící spreje. Pokud jste si ho pořídili, preventivně ho vyzkoušejte na nějakém nenápadném místě sedačky a přesvědčte se, jestli opravdu čistí jen skvrny a neodbarvuje vám sedačku. Máte ho vyzkoušený? Tak směle do něj!

Ať už se jedná o flek od vína, kávy nebo třeba od krve, rychlost je rozhodující, a proto, pokud doma žádný speciální přípravek nemáte, nečekejte - vystačíte si i s domácími čisticími prostředky. Smíchejte sklenici studené vody s jednou lžičkou čisticího prostředku na nádobí nebo šampónu a skvrnu jemně otírejte čistým, bílým hadříkem. Po vyčištění sedačku vysušte.

Na žvýkačku platí led

Podařilo se vašemu dítěti nalepit na sedačku žvýkačku? I to se naštěstí dá řešit. I když na rozdíl třeba od oblečení sedačku nemůžete dát do mrazáku, můžete to udělat naopak. Vezměte si kostku ledu zabalenou v utěrce a žvýkačku zmrazte. Poté půjde odloupnout.

Prevence se vyplatí

Jak starou, tak novou čalouněnou sedačku pravidelně minimálně 1x týdně vysávejte, ať se na ní nehromadí prach. Dávejte také pozor, aby nebyla ve vlhku ani blízko topení. V letních měsících sledujte, zdali na ni příliš nepraží slunce.