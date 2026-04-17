Mammotion SPINO E1 robotický bazénový vysavač vyčistí až 150 m2 bazénové plochy. Precizně vyčistí dno, stěny i hladinovou linku bazénu. Spino E1 vyčistí mnoho různých bazénových povrchů jako PVC, dlaždice, mramor, beton, sklolaminát i nerez.
Inteligentní plánování trasy Smart Arc zajistí kompletní a systematické vyčištění bazénu. Spino E1 pracuje systematicky a čistí povrch bazénu precizně a postupně tak, aby byl bazén vyčištěn v co nejkratším čase. Robota snadno spustíte jedním tlačítkem a můžete si vybrat z pěti režimů čištění.
Spino E1 je vybaven filtračním košem s kvalitním filtrem 180 μm přístupným z horní strany robota pro jeho snadné vyjmutí a vyčištění od nasbíraných nečistot. Po dokončení čištění robot na 15 minut zaparkuje u vodní hladiny pro jeho snadné vyndání z bazénu.
Výhody SPINO E1:
· 3 bezkartáčové motory se sacím výkonem 5800 GPH
· Vyčistí až 150 m² plochy za 210 minut nepřetržitého provozu
· Čistí dno, stěny i hladinovou linku najednou
· Inteligentní plánování trasy SmartArc pro kompletní pokrytí bazénu
· Spuštění jedním tlačítkem
· 5 režimů čištění
· Automatické parkování na vodní hladině pro snadné vytažení z vody
· Ovládání aplikací Mammotion v českém a slovenském jazyce
· Li-ion baterie 6000 mAh
5 režimů čištění
· Floor Mode – pouze dno (do 210 min)
· Wall Mode – pouze stěny (do 180 min)
· All Mode – nejprve stěny, po dosažení 50 % baterie přechod na dno
· Eco Mode – úsporný režim (každý druhý den čistí dno bazénu, tři cykly po 50 min)
· Max Mode – maximální sací výkon (5 800 GPH), lze aktivovat pouze přes aplikaci
Inteligentní ovládání aplikací
Ovládání SPINO E1 je snadné a rychlé pomocí aplikace Mammotion v českém jazyce. Na Vás je pouze vyndat robota z bazénu po dokončení čištění a hadicí vypláchnout koš od nasbíraných nečistot.
