Mammotion SPINO E1

Zářivě čistý bazén po celou letní sezónu pomůže zajistit robotický bazénový vysavač SPINO E1. Rychle, snadno a úplně sám za Vás vyčistí dno bazénu, stěny i hladinovou linku. A vy si budete užívat křišťálově čistou vodu.

Mammotion SPINO E1 robotický bazénový vysavač vyčistí až 150 m2 bazénové plochy. Precizně vyčistí dno, stěny i hladinovou linku bazénu. Spino E1 vyčistí mnoho různých bazénových povrchů jako PVC, dlaždice, mramor, beton, sklolaminát i nerez.

Inteligentní plánování trasy Smart Arc zajistí kompletní a systematické vyčištění bazénu. Spino E1 pracuje systematicky a čistí povrch bazénu precizně a postupně tak, aby byl bazén vyčištěn v co nejkratším čase. Robota snadno spustíte jedním tlačítkem a můžete si vybrat z pěti režimů čištění.

Spino E1 je vybaven filtračním košem s kvalitním filtrem 180 μm přístupným z horní strany robota pro jeho snadné vyjmutí a vyčištění od nasbíraných nečistot. Po dokončení čištění robot na 15 minut zaparkuje u vodní hladiny pro jeho snadné vyndání z bazénu.

Výhody SPINO E1:

· 3 bezkartáčové motory se sacím výkonem 5800 GPH

· Vyčistí až 150 m² plochy za 210 minut nepřetržitého provozu

· Čistí dno, stěny i hladinovou linku najednou

· Inteligentní plánování trasy SmartArc pro kompletní pokrytí bazénu

· Spuštění jedním tlačítkem

· 5 režimů čištění

· Automatické parkování na vodní hladině pro snadné vytažení z vody

· Ovládání aplikací Mammotion v českém a slovenském jazyce

· Li-ion baterie 6000 mAh

5 režimů čištění

· Floor Mode – pouze dno (do 210 min)

· Wall Mode – pouze stěny (do 180 min)

· All Mode – nejprve stěny, po dosažení 50 % baterie přechod na dno

· Eco Mode – úsporný režim (každý druhý den čistí dno bazénu, tři cykly po 50 min)

· Max Mode – maximální sací výkon (5 800 GPH), lze aktivovat pouze přes aplikaci

Inteligentní ovládání aplikací

Ovládání SPINO E1 je snadné a rychlé pomocí aplikace Mammotion v českém jazyce. Na Vás je pouze vyndat robota z bazénu po dokončení čištění a hadicí vypláchnout koš od nasbíraných nečistot.

Více na www.lubasekacky.cz

