Květen na TV Spektrum přináší vzrušující dokumenty o přírodě

O společnosti AMC Networks:

Společnost AMC Networks Inc. (NASDAQ: AMCX) se již více než 30 let věnuje produkci kvalitních filmů a pořadů, vlastní a provozuje několik populárních a oceňovaných značek v oblasti placené kabelové televize. AMC, IFC, SundanceTV, WE tv a IFC Films produkují pořady, které jsou výrazné, zajímavé, kulturně relevantní a oslovující diváky napříč různými společenskými skupinami. Společnost také provozuje globální divizi, AMC Networks International. Více informací najdete na www.amcnetworks.com.