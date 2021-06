Kolagen pro koně slouží nejen jako kvalitní kloubní výživa

Kolagen pro koně je často skloňovaným tématem, které se běžně dostává k majitelům zvířat již přes doporučení veterináře. U koňů je totiž zvláště důležitá schopnost regenerace kloubů, chrupavek a šlach. Kromě opravdu bolestivých nepříjemností pro zvíře může nedostatek kolagenu vést ke zraněním, jejichž léčení může být pro majitele velmi nákladné.

Proč to bez kolagenu nejde?

Mladý organismus to má jednoduché, kolagen se v těle člověka i zvířátka tvoří přirozeně. Je odpovědný za pružnost kůže, odolný pohybový aparát, pevné vlasy a nehty. Zvířata v mladém věku jsou velmi pohyblivá a nemají – až na určité typy plemen – problémy s bolestmi kloubů. Dostatek kolagenu se projevuje i na zdravé lesklé srsti, hřívě a dobrém stavu drápů či kopyt. Avšak jen do určitého věku. Později se totiž u savců produkce vlastního kolagenu postupně snižuje.

„Kolagen tvoří 30 % bílkovinné tkáně v těle zvířete a až 70 % kůže. Jeho nedostatek může stát za velkým množstvím problémů,“ přibližuje MVDr. Markéta Sedlinská z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Koňský kolagen je výživou pro klouby

Kompenzovat tento úbytek lze podáváním výživového doplňku – čistého kvalitního kolagenu. Co se stane? Jednoduše se nepříjemné průvodní jevy související s úbytkem kolagenu oddálí, a dokonce se můžeme vyhnout mnoha zdravotním problémům.

Na trhu je dostupný účinný český prémiový produkt, Incapet Collagen, který vznikl po obrovském úspěchu lidského Inca Collagenu. Ten má již na kontě kolem 150 tisíc spokojených zákazníků a je jedničkou na trhu. Lze tedy říct, že lidé ho výborně otestovali, aby mohl vzniknout kolagen pro koně. Incapet Collagen vznikl kvůli naléhavé potřebě zachovat u koní stabilní hladinu této esenciální bílkoviny.

Toto jsou nejpodstatnější účinky čistého kolagenu ověřené chovateli koní:

Dokáže pomoci při posílení kloubů, chrupavek a měkkých tkání

Pomáhá ke zpevnění kostí

Může také pomoci při posílení zubů

Pomáhá po zákrocích a zvyšuje hojivost operačních ran

Zvířatům s vysokou fyzickou zátěží pomáhá lépe se regenerovat

Zlepšuje rekonvalescenci po zraněních končetin

Starším zvířatům pomáhá viditelně zlepšit mobilitu

Pomáhá i lépe regenerovat pokožku při kožních onemocněních zvířat

Pomáhá k hezčí srsti, hřívě či ocasu, zpevňuje kopyta

Chovatelka koní Gabriela Zorgovská: „Naše koně užívají Incapet Collagen pár měsíců, dávali jsme jim to jako prevenci před sezónou. Mohu říct, že za tu dobu se jim výrazně oživila srst, je hebká, lesklá a doslova září. Také kopyta jsou silnější a koně vypadají už na pohled zcela zdravě. Máme z toho velmi dobrý pocit.“

Na čistotě kolagenu záleží. Nejlepší účinky má tehdy, když je bez příměsí, vyrobený šetrně bez tepelných zásahů. Tato studená metoda výroby se nazývá hydrolýza. Její princip spočívá v tom, že molekula kolagenu se rozštěpí na jednotlivé peptidy, které je tělo savce schopné bez problémů zpracovat, přičemž se však zachovává trojitá struktura helixu. Takto připravený kolagen je proto velmi podobný vlastnímu kolagenu v těle zvířat či lidí. Nazývá se bio-aktivní nebo také živý kolagen. Právě na tomto principu vzniká i Incapet Collagen. Když k tomu přičteme kvalitu vstupních surovin, dostáváme produkt, který je výborně vstřebatelný a organismus ho velmi dobře přijímá. Incapet Collagen je vyrobený z vedlejších produktů kvalitních mořských ryb, jde tedy o mořský kolagen.

Jeden sáček v balení Incapet Collagen obsahuje přesně 3 gramy čistého hydrolyzovaného kolagenu, což je dávka pro jedno zvíře váhy do 20 kilogramů během úvodní intenzivní kúry. Pokud zvíře váží do 50 kg, vhodné jsou dva sáčky denně, pokud jde o koně do 100 kg, můžete mu podávat až 3 sáčky denně.

Podávat kolagen má jistě význam u psů i koček. Díky svým vlastnostem se Incapet Collagen zařazuje mezi nejlepší kolagen pro psy.

Ať už jde o kočky, psy, koně nebo jiné savce, kteří jsou vašimi mazlíčky, hladina kolagenu přímo ovlivňuje kvalitu jejich životů. Největší odměnou pro majitele je pak šťastné a zdravé zvíře, které mu dokáže vykouzlit úsměv na tváři.

