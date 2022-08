Jaké tepelné čerpadlo vybrat? Vzduch-voda, nebo země-voda?

Čerpadla vzduch-voda

Jak jejich název napovídá, tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo z venkovního vzduchu. Nejvyšší účinnosti tedy dosahují v parném létě. Jakmile nastane zima a teploty se pohybují mírně nad nulou, kvůli vysoké vzdušné vlhkosti potřebuje čerpadlo často odtávat. K tomu používá vodu, kterou předtím samo ohřálo. Stejné účinnosti jako čerpadlo systému země-voda dosahuje až s venkovními teplotami nad 10 °C. Hodí se tak zejména pro ohřev vody venkovního bazénu. Navíc má toto zařízení vyšší náklady na provoz, kratší životnost a svou hlučností může vadit sousedům.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda se doporučuje především pro realizace, kde není dostatek prostoru pro plošný kolektor a nelze zde provést ani vrtné práce. Na rozdíl od čerpadla země-voda není zapotřebí kopat nebo vrtat do země okolo domu, navíc se jednodušeji, čistěji a rychleji montuje. Také zde bývá nižší pořizovací cena, investice se vám tak rychleji vrátí v podobě úspor za energie.

Čerpadla země-voda

Jak už jsme naznačili výše, tepelné čerpadlo země-voda využívá k získávání tepla z hlubin země geotermální vrt. Důležitou veličinou je tzv. měrný výkon jímání, který udává délku vrtu nutnou pro získání 1 W tepla (cca 1 m = 0,065 KW). S největším měrným výkonem jímání je kalkulováno tam, kde je zemské teplo předáváno vertikálním kolektorům podzemní vodou s dostatečnou rychlostí proudění. Efektivitu primárních okruhů ovlivňuje počet vrtů, jejich rozmístění na pozemku, hloubka, použité médium a další faktory.

Tepelné čerpadlo země-voda je nehlučné a nepotřebuje odtávat. Životnost celého zařízení je přes 100 let a nevyžaduje údržbu. Provoz systému země-voda není závislý na teplotě vzduchu, a tak se můžete těšit na konstantní výkon během celé topné sezóny. Je tak vhodný i pro oblasti s častými teploty pod -5, mezi které patří i ČR. V letních měsících vám navíc velmi levně vyprodukuje i chlad, a to to i v poměru 1 KW/1000 KW chladu. Zajistí vám tak teplo v zimě a příjemný chlad v létě.

Pokud pořizovací cenu navýší realizace vrtu, investice se vám vrátí díky nižší roční spotřebě a delší životnosti zařízení. Při vhodných podmínkách projektu bývá ekonomická návratnost tepelného čerpadla země-voda zpravidla 6-10 let oproti jiným řešením zdroje tepla či chlazení. Vždy je zapotřebí se rozhodnout na základě odborné studie.

