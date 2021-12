Jak stárne pes? Zjistěte, jaký věk má v přepočtu na lidská léta

Když máme psa, do prvních dvou let jeho života jsou to jednoduché počty bez ohledu na plemeno. Dvouměsíční pejsek odpovídá dvouletému dítěti, roční pejsek je starý asi jako šestnáctiletý teenager a ve dvou letech má pejsek věk jako čtyřiadvacetiletý člověk, tříletý pes je jako třicetiletý člověk.

Potom se už stárnutí pejska v přepočtu na lidská léta zpomaluje a počítá se rozdílně podle plemene.

Velká plemena psů stárnou rychleji

Je to bohužel tak, velká plemena psů se dožívají méně než malá. Velkým psům můžete každý lidský rok přičítat asi 7-8 let psího věku. Po uplynutí 10 lidských let od narození pejska je to, jako kdyby mu bylo přes 80 let.

Tím, že velká plemena psů rostou rychle, i jejich klouby, kosti a celá pohybová soustava dostává zabrat. Jsou tak náchylnější k degenerativním onemocněním pohybové soustavy, jako jsou dysplazie, artrózy, luxace jablíčka a podobně. Způsob, jak to zvrátit, je prevence. Ale co na klouby pro psa? Kvalitní strava bohužel nestačí, říká veterinářka Zuzana Fekečová: „Ta granulová strava je sice úžasná, plnohodnotná pro toho pejska, ale dlouhodobě není až tak vyvážená. Proto potřebuje pes do sebe dostat i jiné doplňky stravy. Je to přesně stejně jako u nás, u lidí, i my saháme po vitamínech a produktech na podporu kloubů.“

Co obsahuje kloubní výživa pro psy? Složky jako jsou chondroitin, glukosamin a kolagen. Jsou to všechno tělu přirozené látky, které si tělo tvoří samo, ale jejich produkce může být nedostatečná. Například kolagen je bílkovina, která je součástí celého pohybového aparátu a již v mladém věku psa může nastat situace, že si jí tělo neumí vytvořit dostatek. Je však na trhu dostupný v čisté podobě, jedná se o mořský kolagen v prášku značky Incapet Collagen. Tato česká značka již 6 let působí na trhu s lidským kolagenem Inca Collagen, který má přes 200 tisíc věrných zákazníků. Incapet Collagen je rovněž 100% čistý, třísložkový hydrolyzát, který je bioaktivní a tělo psa ho dokáže zpracovat a vyrobit si nové molekuly kolagenu. Ty pak využije tam, kde chybí, a tak:

pomáhá snížit klinické příznaky onemocnění pohybové soustavy, pomáhá posílit chrupavky, pevné tkáně a klouby, zpevnit kosti

působí jako prevence vůči zraněním a degenerativním onemocněním kloubů, pomáhá při regeneraci po zranění a operaci kloubů

díky tomu zlepšuje mobilitu i starších zvířat.

A k tomu Incapet Collagen psům i výborně chutná.

Malá plemena se dožívají více let, ale pozor i na jejich klouby

U malých plemen psů s váhou do 40 kilogramů můžete každý rok přičítat 5 let a výsledkem je psí věk. Desetiletému jorkšírovi může být kolem 65 psích let. I tato malá plemena však mohou trpět na klouby a potřebují doplňovat kolagen. Incapet Collagen pomáhá i jim, jak dosvědčuje recenze majitelky Pauly: „Tento kolagen změnil mému jorkimu život. Jako většinu jorkšírů, i toho mého trápí klouby. Asi před třemi měsíci špatně skočila z postele a měla problém se zadní tlapkou. Zvěrolékařka se samozřejmě o Sandy výborně postarala, ale tlapka ji trápila i nadále. Můj kamarád mi doporučil Incapet Collagen. Šla jsem do toho. Mile mě překvapilo, že Sandy tento kolagen hned zachutnal, nedělal jí žádné problémy s trávením a po dvou týdnech přestala kulhat a je opět spokojený pejsek.“

Pokud tedy právě přemýšlíte, čím obdarujete na Vánoce svého pejska, naším tipem je kolagen pro psy Incapet Collagen. Protože co může být lepšího, než darovat psovi zdravé klouby a tím přispět k tomu, aby měl co nejdelší spokojený život bez bolestí?