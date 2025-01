Jak mít doma skvělou kávu. Rozhovor s baristou Oldřichem Smítalem

Když společně se svým dlouholetým kamarádem Jiřím Nyklem se značkou BUNA CAFÉ v roce 2011 začínali, byla pro ně káva hlavně koníčkem. „Ke kávě jsme odjakživa přistupovali hodně energicky a s radostí. Větší obchodní ambice jsme ale neměli, protože jsme se v té době naplno věnovali informačním technologiím,“ vypráví nadšený barista Oldřich.

Původně malý obchod s kávovary přerostl v silnou a stabilní značku, která se dnes může pochlubit vlastní pražírnou kávy, showroomem plným nejmodernější techniky, profesionálním servisem a nově i nadstandardně vybaveným školícím centrem pro baristy. „Kávu a vše kolem ní ale stále děláme tak, jako bychom sami byli našimi zákazníky. Prodáváme pouze takové zboží, se kterým sami rádi pracujeme,“ dodává.

Zakladatelé a majitelé značky BUNA CAFÉ: Jiří Nykl (vlevo) a Oldřich Smítal.

Kávová kultura v Čechách je dnes na vysoké úrovni

„Před 15 lety tu byl problém sehnat nejen kvalitní kávu, ale na trhu nám chybělo i spolehlivé baristické příslušenství. Takže některé pomůcky pro přípravu espressa, jako třeba pěchovadla, jsme si raději začali vyrábět vlastní,“ říká Oldřich, zatímco procházíme showroomem od jednoho prémiového kávovaru ke druhému. Patříte-li k nadšencům do kávových technologií, pak se tu rozhodně budete mít na co dívat.

Za posledních deset let se kávová kultura v Čechách hodně změnila. „Obchodů a pražíren, které se zaměřují na výběrovou kávu, u nás v posledních letech vyrostlo doslova jako hub po dešti,“ usmívá se a dodává, „že když člověk chce, tak se dnes ke kvalitní kávě bez problému dostane.“

Lokálním pražírnám kávy se u nás na evropské poměry opravdu daří. I přesto však stále většina lidí kupuje kávu ze supermarketu. „Káva tam leží dlouho, takže je stará a vyčpělá. Kromě hořkosti a kofeinu už většinou nemá co chuťově nabídnout. A to je opravdu škoda, protože pití kvalitní kávy je zážitek,“ říká zkušený barista. Věří, že lidí, kteří dají přednost kvalitě před levnou, ale špatnou kávou, v budoucnu ještě přibude.

Příprava espressa se neobejde bez kvalitního příslušenství.

Jak poznat dobrou kávu?

Základem je čerstvost. Každý sáček se zrnkovou kávou by měl být pečlivě označený datem upražení. Pokud datum chybí, tak už to o lecčem vypovídá. „Každá káva stárne trochu jinak. Většinou ale platí, že má nejlepší chuť první měsíc od upražení. S prodlužujícím se časem její kvalita bohužel rychle klesá,“ radí Oldřich, na co si dát při výběru největší pozor.

Přesto však kávu nedoporučuje pít bezprostředně po upražení. „Čerstvě upražená zrna je potřeba nechat pár dní odpočinout, aby se v nich ustálily chemické procesy nastartované pražením a uvolnilo se nadměrné množství oxidu uhličitého,“ vysvětluje.

„Dobrá pražírna vám kávu nabídne i s informacemi o tom, jak byla pěstována, zpracována, a hlavně jak je upražená. U nás jsme navíc zvyklí zákazníkům doporučit i nejlepší způsob přípravy. Ideální recepturu uvádíme v popisku u každé kávy,“ říká, zatímco nám servíruje šálek silného, voňavého espressa.

V BUNA CAFÉ koupíte kávu jedině zrnkovou. „Po namletí káva rychle ztrácí kvalitu i aroma, a to během několika minut. Proto je opravdu důležité ji namlít těsně před použitím. Jinak to nemá smysl,“ mávne rukou na znamení, že v tomto případě opravdu není prostor na kompromis.

V BUNA CAFÉ kávovary nejen prodávají, ale také opravují. K tomu slouží velký, profesionálně vybavený servis.

Na espresso zvolte jinou kávu než na filtr

Na každý druh přípravy se hodí jiná káva. „Všem milovníkům espressa, kteří hledají spíše hořkosladké tóny bez kyselosti, bych doporučil vybírat především kávu praženou na tmavší způsob. Skvělé jsou například arabiky z Brazílie. Ideální jsou i pro baristy, kteří s espressem teprve začínají,“ říká Oldřich.

Velmi populární jsou také směsi arabiky s robustou, ve kterých najdete to nejlepší z obou druhů káv. „Robusta kávě dodá hořkost a zvýší obsah kofeinu. Navíc se může pochlubit i bohatší cremou,“ vysvětluje a vyvrací hojně rozšířený mýtus, že robusta je synonymem špatné kávy. „I mezi robustami lze totiž najít kávy velmi vysoké kvality,“ říká.

Naopak pro přípravu filtrované kávy se lépe hodí světle pražená zrna. O zajímavý chuťový zážitek se umí postarat například jednodruhové ovocné arabiky z Afriky a Střední Ameriky. „V BUNA CAFÉ přistupujeme ke každé kávě individuálně a pražíme ji tak, aby co nejlépe vynikla její autentická chuť. Hodně při tom záleží na zkušenostech a schopnostech pražiče. Musí najít takový způsob pražení, který dané kávě nejvíce sluší,“ vysvětluje a dodává, že ve firmě se o pražení kávy stará jeho manželka Kateřina.

Pražení kávy je náročný proces, při kterém záleží hlavně na zkušenostech a umu pražiče.

I svět kávy se mění s dobou. A výjimkou není ani espresso, o kterém Oldřich říká, „že zatímco to tradiční se vždy připravovalo z tmavě upražené hořké kávy, dnes je velmi moderní střední, ba dokonce až světlý způsob pražení. Taková káva se potom hodí jak na ovocnější espresso, tak i pro filtr“.

Espresso a cappuccino jako z kavárny

Chcete-li mít doma kávu jako z kavárny, určitě se neobejdete bez vhodného příslušenství. V případě espressa to znamená hlavně spolehlivý kávovar a kvalitní mlýnek. „Zejména na mlýnek mnoho lidí zapomíná anebo mu nevěnuje dostatečnou pozornost. Dobrý mlýnek je přitom stejně důležitý jako kávovar. Zákazníkům, kteří mají předem stanovený rozpočet na celou sestavu, vždy radím, ať raději sleví z požadavků na kávovar, než aby dělali kompromis na straně mlýnku“ říká Oldřich. Pořízení baristické techniky přitom rozhodně není levná záležitost – pokud to s přípravou espressa myslíte vážně, počítejte s tím, že cena za kvalitní kávovar i s mlýnkem se pohybuje v řádech deseti tisíců korun.

Za každým šálkem dokonalé kávy stojí samozřejmě také zkušenosti a praxe. „Příprava espressa a cappuccina není nic složitého, ale především ovládání kávovaru a správné nastavení mlýnku dokáže občas začínající baristy pěkně potrápit,“ říká a dodává, že i proto se rozhodli pronajmout nové větší prostory a vybudovat moderní školící centrum pro baristy. „Pokud zákazníci chtějí, tak si k nám mohou dovézt i vlastní kávovar a přípravu kávy tak trénovat přímo na vlastním stroji. Jinak tu samozřejmě máme k dispozici celkem šest profesionálních kávovarů. Přijít k nám může kdokoli – pořádáme kurzy jak pro domácí baristy, tak i pro zaměstnance kaváren. Důležitý je pouze pozitivní vztah ke kávě,“ uzavírá s úsměvem.