I vaši psí mazlíčci potřebují pravidelnou péči o svůj chrup

Podle vědeckého centra pro péči o domácí zvířata Waltham Petcare Science Institute naprostá většina (až 80 %) psů starších 3 let trpí problémy se záněty v dutině ústní. Pro jejich organismus to představuje velkou zátěž – bakterie se při žvýkání mohou dostat do krve a usadit se v různých orgánech. Protože psi nedokáží verbálně bolest vyjádřit, často se stává, že dlouho a tiše trpí.

Jak zjistit, že je s pejskem něco v nepořádku?

Podle předsedy České společnosti veterinárních stomatologů Zbyňka Lonského je nutné se věnovat znatelným projevům bolesti v tlamě „Aby majitel mohl problém v dutině ústní zjistit, je nutné, aby psa přivykl na manipulaci v oblasti tlamy, bez které není možné provést vyšetření ani preventivní péči. Zjednodušeně: opravdu existují psi, kterým se ani majitel psa do tlamy nepodívá. Psa je proto nutno na manipulaci v tlamě přivykat již jako štěně, a to nejlépe formou hry,“ vysvětluje MVDr. Zbyněk Lonský.

Pokud je váš pejsek na manipulaci v oblasti tlamy zvyklý, prvním krokem, jak přijít na to, zda trpí onemocněním dásní, je dotknout se jeho tlamy nebo hlavy a pozorovat jeho reakci. Pokud dotyk odmítá, může to signalizovat, že trpí bolestí. Dalším výrazným projevem, že není něco v pořádku, je silný zápach z dutiny ústní. Zdravé dásně jsou růžové a zuby bez vrstvy povlaku či zubního kamene. Pokud je již zubní kámen vytvořen, bývá příčinou onemocnění dásní a v tom případě je nutná návštěva veterinárního stomatologa. „Záněty dásní a záněty parodontu, tedy závěsného aparátu zubu, jsou bezpochyby nejčastějším problémem ve stomatologii psů. Vyplývají z nedostatečné nebo žádné preventivní péče. Ve své stomatologické praxi velmi často řeším též následky úrazů, zlomeniny zubů a následné komplikace,“ říká MVDr. Zbyněk Lonský.

Jaké jsou nejčastější symptomy známek bolesti v tlamě u našich čtyřnohých přátel?

Mezi projevy onemocnění se například řadí: zápach z tlamy, žvýkání na jedné straně, pes se drží v ústraní a je méně veselý než obvykle, kýchání nebo výtok z nosu, úbytek na váze, krvavé sliny nebo problémy s příjmem potravy (krmivo z dutiny ústní vypadává). Díky prevenci můžete zvrátit závažnější průběh onemocnění dásní, pokud se léčí včas. Malá plemena jsou k rozvoji onemocnění dásní náchylnější, není to však podmínkou. V případě zanedbané péče se mohou onemocnění projevit u každého psa.

Dentální pamlsky jako správný doplněk péče o chrup psa

Kromě pravidelných návštěv veterinární stomatologie bychom neměli zapomínat ani na domácí péči. „Doporučuji důsledné provádění jak aktivní prevence (čištění zubů minimálně ob den, lépe denně), tak pasivní prevence (denní používání dentálních pamlsků),“ vysvětluje MVDr. Zbyněk Lonský. V této oblasti existuje řada pomůcek, které vám s péčí pomohou. Řadí se mezi ně speciální zubní kartáčky a pasty nebo žvýkací pamlsky (například Dentastix nebo Chewy Chunx od značky Pedigree). „Žvýkací pamlsky by se měly podávat denně. Principem jejich funkce je otírání zubního povlaku z povrchu zubu a tím bránění tvorbě zubního kamene. Dentální pamlsek správného tvaru, konzistence a velikosti, pokud se do něj pes zakousne, otře z povrchu zubu zubní povlak. Z toho vyplývá, na které zuby tyto pamlsky fungují. Jedná se o velké zadní předstoličky a stoličky, kterými pes většinou žvýká,“ vysvětluje MVDr. Zbyněk Lonský. Je však dobré mít na paměti, že žádný dentální pamlsek nedokáže udržet klinicky zdravé dásně. Dentální pamlsky slouží jako užitečný doplněk ke snižování hromadění zubního plaku, nikoliv jako náhrada za čištění zubů a pravidelných kontrol.