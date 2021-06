Hasiči a policisté se učí zachraňovat koně pomocí unikátního projektu

Safety Academy for Equine (S.A.f.E) učí majitele koní, ale i členy bezpečnostních složek, jak správně postupovat při záchraně koní i jiných velkých zvířat.

Zavaleného koně v boxu dříve zachraňovala půl vesnice, dnes stačí se znalostí správné techniky dva lidé.

Pavel Čechovský se dlouhá léta věnuje přepravě koní, je zakladatelem první české záchranné služby pro koně a jiná hospodářská zvířata a také iniciátorem záchranné aplikace Zvíře+. „Zjistili jsme, že je tu velká díra v oblasti vzdělávání. Majitelé stájí a koní často nevědí, jak předcházet nebezpečným situacím pro koně nebo jak řešit nastalou krizovou událost,“ říká. Poměrně často se stává a každý koňák to zná, že kůň se v boxu tzv. zavalí. Lehne si tak, že si nemůže sám bez pomoci stoupnout.

„Dřív se k němu svolala půl vesnice a dobrovolní hasiči, což mohlo být i dvacet lidí, kteří řešili, jak postavit zvíře na nohy. Přitom stačí znát jednoduchou techniku a zvládnou to dva lidé,“ prozrazuje Pavel Čechovský.

Když taková situace nastane, majitelé stájí dnes nejčastěji volají o pomoc hasičům. Ti však, pokud sami nemají zkušenosti s chovem koní, jsou často podobně bezradní. Proto se unikátní vzdělávací projekt zaměřuje vedle majitelů koní právě na hasiče a policisty. Kurzy Safety Academy for Equine jsou však také velmi vhodným doplněním vzdělání studentů středních a vysokých škol s veterinárním a chovatelským zaměřením.



Díky ojedinělému vzdělávacímu projektu Safety Academy for Equine (S.A.f.E) se mohou příslušníci záchranných složek připravit na situace, jak dostat koně z nebezpečí. | foto: EquiTV.cz

Kurzy pomáhají hasičům i policistům, kteří se ke zběhlým koním dostávají jako první

Když se kůň dostane z vyhrazeného prostoru, hrozí mu nebezpečí. Může vběhnout na silnici nebo na železnici. Často k nim přijíždějí jako první městští či obecní strážníci. Jenže nevědí, jak se mají bezpečně ke zvířeti přiblížit a jak s ním zacházet.

Kurzy Safety Academy jsou postavené na praxi. Veškeré zkušenosti vzešly z Koňské záchranky a dlouholeté práce s velkými zvířaty. Lektoři se zaměřují také na prevenci, aby si majitelé uvědomili, co může hrozit a jak tomu předejít. A pokud se už něco stane, aby byli schopni s chladnou hlavou vše vyřešit.

„Nedávno jsme zachraňovali koně, který zapadl do obslužné šachty bazénu. Podobné případy se stávají často. Na vesnicích, například v areálech bývalých zemědělských družstev, jsou z pohledu koně různé nástrahy. Přes poklopy člověk přejde, traktor přejede, ale kůň, který na něj tlačí velkou silou na malé ploše, se propadne. Stává se, že při přehánění ze zimní na letní pastvu uteče stádo krav. Zvláště když se dostanou do blízkosti silnice, je potřeba co nejrychleji zasáhnout, aby nedošlo k nehodě,“ vysvětluje Pavel Čechovský.



Pavel Čechovský je průkopníkem prevence bezpečnosti koní. | foto: Archiv P. Čechovského

Kurzy učí, jak předcházet krizovým situacím

Prevence je podle Pavla Čechovského často podceňována. „U koní jsem třicet let a za tu dobu jsem se nesetkal s tím, že by koňáci měli možnost získat informace týkající se prevence bezpečnosti koní. Vše se zaměřovalo na samotné jezdectví, na výkon koně, ale velmi málo se myslelo na to, jak řešit krizové situace,“ popisuje.

Kůň podle něj může třeba onemocnět a majitel ho v dobré víře přesune do zadních boxů ve stáji, aby měl klid. Jenže pak zjistí, že ho potřebuje dostat ven. Vchod do boxu je široký třeba jen jeden metr a ležící kůň může mít čtyři metry čtvereční. Do boxu na konci stáje se nelze dostat ani s žádnou technikou. Takže dotyčný stojí před problémem, jak dostat koně ven z boxu, aby neublížil jemu, ale ani sám sobě, protože se různě mele a kopyta lítají sem tam. „Na to nikdo nemyslí a vždy se to řeší ve chvíli, až to nastane,“ uvádí Pavel Čechovský na příkladu, jak je důležité, aby majitelé koní měli informace z této oblasti a mohli tak předcházet případným komplikacím, které ohrožují koně i jejich zdraví.

Safety Academy čerpá ze zkušeností, které získali profesionální záchranáři za dlouhá léta s prací s koňmi a s jejich záchranou. Díky tomu mohou dnes poznatky předávat zájemců.

Praktický nácvik bezpečné manipulace. Jako jediní ve střední Evropě využívají maketu koně s pohyblivými klouby a reálnou hmotností. | foto: EquiTV.cz

Záchranu koní se hasiči a policisté učí na unikátní maketě s reálnou velikostí a váhou

Vzdělávací projekt má celkem čtyři části, které se zaměřují na přepravu, bezpečnost a vyprošťování zvířat, veterinární minimum a poslední část je věnována legislativě a pojištění. „Vypracovali jsme metodiku pro výuku. Samotné kurzy probíhají v učebně, kde si ukážeme na videích a fotografiích různé případy a ukázky postupů, jak to nedělat a jak to naopak udělat správně. Druhá část je praktická. Pokud se jedná o kurzy zaměřené na přepravu, děláme ukázky manipulace s koněm během nakládání a řešíme situace, které mohou při přepravě nastat. V kurzech věnovaných bezpečnosti pracujeme jako jediní v postkomunistické Evropě se speciální maketou koně, která váží stejně jako živé zvíře a má pohyblivé klouby. Díky tomu si mohou hasiči, policisté i další účastníci kurzů nacvičit veškeré techniky vyprošťování a záchrany. Samozřejmě si vše daleko lépe pamatují a jsou mnohem lépe připraveni, než kdyby si to nevyzkoušeli,“ uzavírá Pavel Čechovský.