Dřevěný plot může být dražší, než si myslíte. Spočítali jsem proč

Kolik vás stojí dřevěný plot? Počítejte i barvu a svůj čas
Dřevěný plot patří k českým zahradám stejně jako trávník nebo záhon. Jenže zatímco při nákupu porovnáváme cenu jednotlivých plotovek, málokdy počítáme, kolik nás bude plot stát za deset nebo dvacet let.
Dřevo je krásný přírodní materiál, ale pracuje. Působí na něj voda, mráz i slunce, a pokud chceme zachovat jeho vzhled a prodloužit životnost, musíme se o něj pravidelně starat. Očistit, obrousit, natřít. A za několik let znovu.
Levnější při nákupu nemusí znamenat levnější celkově
Zkusme jednoduchý modelový příklad. Pořizovací cena dřevěného plotu je 8 000 korun, zatímco srovnatelného plotu z materiálu Traplast™ 12 000 korun. Na začátku tedy dřevo jednoznačně vítězí.
Jenže během dvaceti let počítejme u dřeva se šesti nátěry. Barvy a další prostředky představují zhruba 15 000 korun a přibližně 30 hodin práce. Celkové náklady se tak dostávají na 23 000 korun. Traplast zůstává na původních 12 000 korunách. Rozdíl činí 11 000 korun a vyšší počáteční investice se vrátí už přibližně po pěti letech.
Plot, který se nenatírá
Právě tady se ukazuje jedna z hlavních výhod materiálu Traplast™. Je masivní a plně probarvený, nenasakuje vodu, nehnije a odolává dešti, mrazu i slunečnímu záření. Plotovky proto není třeba natírat ani po letech brousit. Běžné nečistoty zpravidla stačí odstranit vodou.
Za materiálem stojí česká společnost Transform z Lázní Bohdaneč, která se jeho výrobě věnuje více než třicet let. Traplast vzniká recyklací spotřebitelského plastového odpadu, přičemž se při zpracování využije až 96 procent vstupní suroviny.
Zvládnete to i sami
Další výhodou je jednoduché opracování. Traplast lze řezat, vrtat a spojovat běžným nářadím podobně jako dřevo. Plot tak není řešením pouze pro profesionální realizační firmy, ale také pro šikovné kutily.
Levnější při nákupu nemusí znamenat levnější celkově
Zkusme jednoduchý modelový příklad. Pořizovací cena desetimetrového dřevěného plotu je 4 800 korun, zatímco srovnatelného plotu z materiálu TRAPLAST™ 6 800 korun. Na začátku tedy dřevo jednoznačně vítězí.
Jenže hned na počátku je třeba dřevěný plot natřít třemi vrstvami - impregnace, základní nátěr, lazura – a během třiceti let užívání plotu pak počítejme s minimálně dalšími pěti nátěry. Barvy a chemické prostředky představují zhruba 10 000 korun a přibližně 90 hodin práce. Celkové náklady se tak dostávají na 14 800 korun. TRAPLAST™ zůstává na původních 6 800 korunách. Rozdíl činí 8 000 korun a vyšší počáteční investice se vrátí už při instalaci plotu.
Traplast™. Zahrada bez starostí. Jednou provždy.
|Za 20 let
|Dřevěný plot
|Traplast
|Pořizovací cena
|4 800 Kč
|6 800 Kč
|6 nátěrů
|10 000 Kč
|0 Kč
|Údržba
|90 hodin
|0 hodin
|Celkem
|14 800 Kč
|6 800 Kč
Rozdíl: 8 000 Kč + 90 hodin volného času.
Poznámka: V kalkulaci je uvažováno 10 metrů plotu 1 metr vysokého s půlkulatým zakončením. Toto zakončení plotovky si u výrobků Traplast můžete objednat rovnou z výroby a je v ceně (na rozdíl od dřevěných plotovek).
A pak už zbývá položit si jednoduchou otázku. Kolikrát chcete během příštích dvaceti let svůj plot natírat? Kolik zaplatíte za barvu? A kolik volných sobot s bruskou a štětcem vás to bude stát?
Možná nakonec zjistíte, že největší úsporou není jedenáct tisíc korun.
Ale čas, který můžete věnovat něčemu úplně jinému.