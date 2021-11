Dovolená na Slapech – tipy na výlety a ubytování

Drbákov – Albertovy skály

Máte chuť na malé dobrodružství s přenádhernými výhledy a přitom komfortním ubytováním za příjemnou cenu? Pak je pro vás tou pravou naučná stezka Drbákov – Albertovy skály. Ale pozor. Určitě to není nic pro rodinu s dětmi a už vůbec ne pro cyklisty. Na této 7,5 kilometrů dlouhé procházce poznáte krásu Slap se solidním nadhledem. K tomu, abyste se k výhledům dostali, budete však muset zdolat strmé stoupání náročným terénem plným úzkých stezek, schůdků a skalních říms ve vysokém skalním srázu přímo nad hladinou přehrady.

Kromě dechberoucích výhledů se tak můžete těšit na mnohá krkolomná stoupání i klesání a příjemné dobrodružství. Pokud by však na výletě hrozil déšť, raději si ho naplánujte na jindy.

Přehrada Slapy

Co by to bylo za výlet na Slapy bez návštěvy samotné přehrady?

Přehrada Slapy vznikla v roce 1950 pro ochranu před velkou vodou a pro výrobu elektřiny. Dnes je přehrada a její okolí také rekreační a turistickou oblastí s bohatými možnostmi sportovního i rekreačního trávení času.

Okolí přehrady je propleteno stezkami pro cyklisty i chodce a v letních měsících uvítáte jistě i písčité a travnaté pláže, na kterých si můžete odpočinout a ve vodě se příjemně ochladit.

Keltské Oppidum

Je libo výlet a ubytování s nádechem historie?

V Hrazanech, 30 kilometrů od přehrady, se nachází keltské Oppidum. Keltové na tomto území žili už v roce 120 před naším letopočtem a v hrazanském oppidu můžete zjistit jak. Přestože z keltského oppida příliš nezbylo, informační tabule vás podrobně provedou životem našich předků a s trochou fantazie se alespoň na pár okamžiků do těch starých časů přenesete i vy.

Muzeum motocyklů

Pokud se vám nechce od přehrady cestovat tak daleko, pouze v 15 kilometrů vzdálených Netvořicích se nachází muzeum motocyklů českých značek Jawa a ČZ, kde si na své přijdou všichni milovníci starých modelů motorek. Stejně jako v ostatních oblastech Slap, i zde si můžete návštěvu muzea prodloužit příjemnou procházkou nádherným okolím a výlet zakončit v soukromí pronajaté chaty či chalupy.

Ubytování na Slapech

A kde se na Slapech ubytovat? Pokud pro vás ubytování v kempu není to pravé, můžete využít pronájmu chaty na Slapech.

Na rozdíl od kempu si v chalupě či chatě užijete klidu pouze s rodinou či přáteli v kvalitním zázemí. Vyberte si ubytování na Slapech na Interbohemia.cz