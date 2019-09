Češi touží po domku se zahradou. Na té se jim už ale pracovat nechce

Češi sní o bydlení se zahrádkou

Jaký je sen až 2/3 Čechů? Je to vlastní domek. A v posledních letech, kdy jí v krajině ubývá, i se zdrojem vody. Zájem totiž není jen o nemovitosti s pohodlnou terasou, ze které je hezký výhled, nebo alespoň s balkónem. Nejvíce jsou hledané domy s vlastní zahradou a blízko přírodě. Těch ale není dostatek. Proto je na trhu poptávka o domky s menšími předzahrádkami. Že by se v Češích probouzel duch kutilů a zahradníků, jak se z dat může zdát? Zájem o domky se zahrádkou má však malý háček. Na zahradě čekáme hodně komfortu. A o to méně práce. Jak jde obojí do hromady?

Ideální zahrada? Pokud možno bezúdržbová

Trendem je totiž zahrada, která se zazelená na co nejdelší dobu. Najdete na ní pohodlí, odpočinek, možnost večerního grilování s přáteli. Své místo na ní často najdou altány, místa na vaření a rodinné stolování. Zahrada tak trochu slouží jako další pokoj. Už to pro mnohé není místo na pěstování ovoce nebo zeleniny. A co víc, často se objevuje požadavek mít zahrádku k dispozici co nejrychleji. A aby byla pokud možno bezúdržbová. Jenže bezúdržbová zahrada je mýtus. Zahrada je zahradou jen díky péči svého majitele. Jinak by zcela zarostla. A vy přece také nechcete místo útulného místa zarostlou divočinu. Proto je nejčastější volbou na takové zahradě hezky střižený trávník.

Klasická sekačka odvede spoustu práce. Ale…

Střižený ale neznamená, že upravený trávník musí být posekaný na „ježka“. Ideální výška posekaného trávníku je podle odborníků 3 až 4 cm. A aby zejména v horkých letních měsících nedocházelo ke spálení trávy, je dokonce lepší i o něco víc. Váš trávník tak bude lépe zadržovat vláhu. Naštěstí můžete díky moderním sekačkám nastavit různou výšku sekaného trávníků. Nechejte i ostrůvky neposečené trávy a vytvořte tak atraktivní kombinaci posečených stvolů a divoce rostoucích ploch. Motorová sekačka tedy za vás odvede spoustu práce. Ale i to má k bezúdržbovému ideálu daleko. Ale co když na svou zahradu zvolíte sekačku robotickou?

Robotická nezahálí ani v noci

Pro spousty milovníků kultivované zahrady je proto díky minimu starostí řešením. Průkopníkem robotických sekaček je navíc výrobce, který je pro zahradní stroje synonymem – Husqarna. Její sekačky sekají za špatného počasí, v době, kdy se raději díváte na seriál, i ve chvílích, kdy se věnujete dětem. Dokonce pracují i za tmy. To když si zapnete program na noční práci. A ráno máte posekáno. A protože robotické sekačky pracují neuvěřitelně tiše, neruší vás ani ve spánku při otevřených oknech. Naopak dají samy vědět, pokud se s nimi děje něco nezvyklého. Sekačka od Husqvarny se tedy sama o sebe postará i při pokusu o krádež.

