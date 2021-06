Čeká vás pokládka obrubníku? Poradíme vám, jak na to. Krok za krokem

1. Dobrá příprava je základ

Chystáte-li se pokládat obrubník například k novému chodníku, vypracujte si jednoduchou stavební dokumentaci pro celé stavební dílo. V rámci jejích příprav zvážíte, jaký typ obrub budete potřebovat. Pro chodníky u rodinných domů existuje v nabídce litoměřické firmy CS-BETON 5 variant. Vybrat si můžete mezi dvěma malými silničními obrubníky, palisádami, žlabovkami či štěrbinovými žlaby. Vše závisí na tom, jakému účelu bude obrubník sloužit a jak bude zatěžován.



Pro zakládání obrubníku budete potřebovat vytyčovací šňůru, kolíky, tužku, nivelační přístroj, metr, gumovou palici, zednické náčiní (lžíce, vodováhu) a samozřejmě obrubníky, beton, drobné kamenivo, plachtu a vodu. Po položení obrubníků je totiž musíte alespoň na týden zakrýt, aby nedošlo k poškození lože deštěm nebo rychlým odpařováním vody z betonové směsi. Proto budete obrubníky kropit, aby byly stále dostatečně vlhké na povrchu a chemický proces proběhl stejnoměrně.

A samozřejmě nezapomeňte na pracovní oblečení a dobré pracovní boty!

2. Kvalitní lože je nutnost

Vytvoření kvalitního podkladu je u obrubníku, stejně jako u dlažby, nejdůležitějším krokem před samotnou pokládkou. Nedostatky v této fázi už žádný obrubník nevyrovná. Dejte tedy pozor na složení jednotlivých konstrukčních vrstev, aby odpovídaly konkrétním geologickým poměrům a předpokládanému zatížení budoucího chodníku.

Velmi důležité je správné a kvalitní zhutnění jednotlivých vrstev, které jsme popisovali v prvním díle našeho seriál

. Doporučení vhodných podkladních vrstev pro různé typy zatížení budoucích krytů vidíte na obrázku vpravo.

Harmonizovaná norma určuje celkovou výšku lože a požadovanou míru zhutnění s ohledem na budoucí zatížení.



Máme-li dobře vyrovnanou a zhutněnou roznášecí vrstvu, můžeme začít klást obrubníky.

3. Založení obrubníku

Betonové obrubníky a palisády se osazují do betonového lože, které tvoří zavlhlá betonová směs (minimálně třídy C16/20) na – jak již bylo řečeno – pevném a zhutněném základě. Lože má tvar klínku nebo opěrky. Obrubníky se většinou usazují tak, aby jejich horní plocha byla v rovině s přiléhajícím trávníkem, nebo ho mírně převyšovala. Použitý beton odpovídá potřebám plochy, která nebude vystavována chemickým rozmrazovacím látkám a solím. V ostatních případech je nutné přizpůsobit třídu betonu.

Pro palisády platí stejný postup jako pro obrubníky jen s dvěma rozdíly. Do betonového lože se ukládají minimálně do jedné třetiny své výšky a doporučuje se před ně položit zvýšený pruh dlaždic, aby auta nemohla zajíždět do jejich těsné blízkosti. Zabezpečíte tak betonovou patku palisády.

Podkladní povrch je dobré navlhčit, aby neodebíral vodu z betonové směsi, kterou používáme pro uložení obrubníku. Tloušťka lože a boční opora musí odpovídat stavební dokumentaci nebo doporučení výrobce ohledně pokládky. Požadovaný směr a výškovou linii obrub průběžně kontrolujte napnutou šňůrou.

4. Spáry mezi obrubníky

Spáry mezi jednotlivými obrubníky je třeba dodržovat mezi 3 až 10 mm. Spáry mezi čely obrubníků a dlažby nesmí být větší než 5 mm. Norma dovoluje vyplnění spár cementovou maltou, v praxi je ale běžnější použití drobného kameniva.

5. Následná péče

Minimálně 7 dní poté, co osadíte obrubníky, je udržujte dostatečně vlhké, aby beton pěkně uzrál a nepopraskal. Vysychání totiž způsobuje trhliny, které výrazně snižují kvalitu tohoto betonového lože

A na co si dát ještě pozor?

Abychom betonovou patku na straně betonové plochy neudělali příliš vysoko. Vždy musíme myslet na výšku betonové dlažby a také počítat s minimální kladecí vrstvou 3 až 5 cm.

Celý pracovní postup si můžete prohlédnout na videu, které jsme natočili v CS-Betonu na Litoměřicku.