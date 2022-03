Barva, která zvýší tepelnou pohodu a sníží náklady na vytápění

Zimní období s nízkými venkovními teplotami se může nemile projevit v interiérech rodinných domů i bytů. Ochlazování vnějších stěn a špatné odvětrávání vlhkosti může vést ke vzniku nevzhledných šedavých ploch na površích stěn, které znamenají jediné: vytvořila se na nich plíseň. Ta je další zátěží pro lidský organismus, vedle stresu z nepříjemného počasí nebo ze zimních nachlazení. Mnoho uživatelů se problémy s plísněmi snaží řešit jednoduše použitím čisticích prostředků obsahujících chlornany. Tyto prostředky působí okamžitě a viditelně: zahubí nežádoucí mikroorganismy a napadený povrch se krásně vybělí. Jejich použití má ale jeden nepříjemný důsledek: fungují sice v okamžiku aplikace a velmi krátce po ní, avšak jejich použití nezaručuje úplnou likvidaci houby či plísně. Působením přípravku se totiž účinná látka mění na neúčinný chlorid sodný (kuchyňskou sůl) a ten je značně hygroskopický, tedy přijímající a zadržující vlhkost. Nežádoucí mikroorganismy mají poté dokonalé prostředí pro svůj rozvoj.

S blížícím se jarem a teplými dny je možné dostatečně větrat a vlhké zdivo začne vysychat. A to je čas, kdy se majitelé a uživatelé nemovitostí poohlížejí po možnostech, jak připravit své bydlení na další zimní období tak, aby co nejvíce snížili tepelné ztráty objektu, ušetřili finance a zamezili opětovnému růstu nežádoucích mikroorganismů na stěnách. V současné době mu ale rostoucí ceny stavebních prací a materiálů a jejich zhoršená dostupnost nedávají moc šancí provést kompletní zateplení domu. Existuje tedy jiné řešení, jak jednoduše a s malými náklady ošetřit stěny tak, aby na nich nedocházelo k prochladnutí, jež může vést ke kondenzaci vlhkosti a následnému růstu plísní a dalších nežádoucích mikroorganismů?

Existuje. Je relativně levné a opravdu funguje. Aplikováním speciální interiérové nátěrové hmoty s tepelně izolačními vlastnostmi ETERNAL IN Thermo.

ETERNAL IN Thermo je nátěrová hmota, která obsahuje tepelně izolační plnivo, tvořené mikroskopickými dutými skleněnými kuličkami, obsahujícími velmi zředěný vzduch. Jejich povrch dobře odráží tepelné záření, zatímco zředěný vzduch uvnitř kuliček je téměř dokonalým izolantem. Působí jako termoska, jejíž tepelně izolační vlastnosti zajišťují dvojité vnitřní stěny, mezi nimiž je vyčerpán vzduch. Přes toto vakuum nemůže teplo pronikat a tepelné záření se odráží zpět od stěn. Přidáním dutých skleněných kuliček do nátěrové hmoty získá barva jakousi „pěnovou“ strukturu, něco jako pěnový polystyren. Po nanesení na zeď se kuličky vlivem sesychání k sobě přiblíží a vytvoří tak potřebnou izolační vrstvu. Čím je tato vrstva silnější, tím obsahuje více izolačních mikrokuliček a tím vyšší je potom i izolační efekt.

A co všechno ETERNAL IN Thermo umí?

Zvýšit tepelnou pohodu v místnosti

Vnitřní prostor je ohřívaný vytápěním a současně ochlazovaný studenými stěnami, které část tepla pohltí a odvedou pryč. V místnosti s teplými stěnami, ve které je např. 22 °C, se cítíme mnohem příjemněji než v místnosti se studenými stěnami a stejnou teplotou. V obou místnostech je sice stejná teplota, ale rozdílná je tepelná pohoda. Stěny natřené barvou ETERNAL IN Thermo dosahují vyšší povrchové teploty (až o několik stupňů) a zlepšují tak tepelnou pohodu. Skleněný povrch kuliček významně zvyšuje odrazivost tepla (tzv. termoreflexi). Ta je dána jednak barvou povrchu, ale také typem materiálu, ze kterého je povrch tvořen. Proto lze nátěry barvou ETERNAL IN Thermo označit jako termoreflexní.

Snížit náklady na vytápění

Místnost s chladnějšími stěnami (nižší tepelnou pohodou) máme snahu vytápět na vyšší teplotu, abychom se v ní cítili dobře. Topíme tedy více a dráž. Zvýší-li se povrchová teplota stěn pomocí nátěru ETERNAL IN Thermo, vede to k celkovému snížení nákladů na vytápění.

Zabránit kondenzaci vlhkosti na stěnách

Termoizolační nátěr dobře poslouží, chceme-li zamezit vlhnutí stěn v místech tepelných mostů, tedy v místech s velkými rozdíly v teplotách. Na těchto místech s horší izolací je vlhnutí stěn důsledkem srážení vlhkosti. Snížením úniků tepla a zvýšením povrchové teploty stěn zabráníme vzniku tepelných mostů, omezíme vlhnutí stěn a vrátíme tak zdivu jeho tepelně izolační schopnosti.

Zabránit růstu plísní

Plísně rostou ve vlhkém prostředí. Přesáhne-li vlhkost vzduchu v místnosti určitou mez, vodní pára se začne srážet na nejstudenějších místech. Zvýšením povrchové teploty stěn nátěrem ETERNAL IN Thermo tomuto jevu zabráníme. Nátěr barvou ETERNAL IN Thermo omezuje vlhnutí stěn a vytváří tak podmínky, ve kterých plísně nerostou.

Snadno se aplikuje a opravuje

ETERNAL IN Thermo se velmi snadno nanáší malířskou štětkou nebo válečkem a nevyžaduje nutně realizaci odbornou firmou. ETERNAL IN Thermo je omyvatelný a vyznačuje se vysokou kryvostí. Současně je paropropustný a umožňuje tak stěnám dýchat. ETERNAL IN Thermo lze tónovat do pastelových odstínů, je možné jeho přetření běžným malířským nátěrem (ETERNAL IN nebo ETERNAL IN plus). Termoizolační vlastnosti tím nejsou nijak narušeny.