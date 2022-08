Action for Climate. Nyní je čas skutečně jednat, vyzývají odborníci

Proto vznikl projekt Action for Climate. Upozorňuje na skutečné dopady klimatické krize a sdružuje všechny, kdo k ní nejsou lhostejní.

V důsledku klimatických změn se Země postupně velmi mění. Tají například alpské ledovce, a to takovým tempem, že se do konce století předpokládá jejich úplné zmizení. Do projektu Action for Climate je zapojen například i legendární horolezec a ekolog Reinhold Messner, který se vydal na alpský ledovec Mittelbergferner.

„Tento majestátní ledovec zde byl tisíce let. A nyní, v průběhu posledních desetiletí, téměř roztál. Čas slibů skončil, nyní je čas skutečně jednat,“ říká Reinhold Messner společně s inženýry, aktivisty, vědci, zástupci společnosti E.ON i „obyčejnými lidmi“, kteří ledovec společně navštívili, aby na vlastní oči viděli pomalé ničení tohoto delikátního ekosystému.

Lidé to musí pochopit

Součástí projektu Action for Climate je i Bedřich Moldan – přední český vědec, profesor environmentálních věd a člen poroty soutěže E.ON Energy Globe, ve které už 14 let vybírá a hodnotí inspirativní ekologické projekty.

„Stav životního prostředí se mě hluboce dotýká. A především v poslední době zažíváme celou řadu katastrofických živelních událostí, které jsou přímo spojeny se změnou klimatu. Nejdůležitější roli nyní hrají všichni lidé. Musejí pochopit, co se děje, a podniknout odpovídající kroky,“ vysvětluje Bedřich Moldan.

Důležité informace o tom, proč se Bedřich Moldan do projektu zapojil i proč je důležité, abychom všichni začali jednat, najdete ve videu: Je čas na změnu #Actionforclimate.