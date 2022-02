3 tipy, jak přečíst jednu knihu za týden

Čtení knih je skvělý koníček. I když vás čtení baví, jsou dny, kdy se k němu prostě nemůžete dokopat. Což je problém. Především když si dáte za cíl přečíst jednu knížku týdně. Naštěstí existuje několik pravidel, které vám vaši cestu ulehčí. Tři z nich najdete v tomto článku.

Pravidlo 50 stran

Začneme asi tím nejtěžším, ale zároveň nejdůležitějším pravidlem. Kdykoliv se pustíte do čtení, přečtěte alespoň padesát stran. A to i během dnů, kdy se vám do čtení vůbec nechce pouštět. Stačí se přenést přes úvodní nechuť a začít. Po pár minutách se začtete do příběhu a stránky začnou přibývat samy. Až tedy příště otevřete knížku, nerozdělujte podle kapitol. Dejte si za cíl přečíst alespoň padesát stran. Tímto způsobem pak budete schopní zdolat jeden 350 stránkový titul každý týden.

Čtěte jen jednu knihu

Skákat z příběhu do příběhu může být sice lákavé, rozhodně to ale není produktivní. Jestliže opravdu chcete přečíst jednu knihu za týden, pak si vyberte pouze jeden titul, a tomu věnujte maximální pozornost. Už během jejího čtení ale mějte plán, jakým kouskem budete pokračovat. Pokud už nevíte, kam sáhnout, vyberte si například z knižní databáze.

Čtěte jen to, co vás baví

Číst něco, co vás nebaví, může být skvělý trénink pro vaši mysl. Posunete svoji komfortní zónu a možná objevíte i něco zajímavého. Jestliže to ale s vaším cílem myslíte vážně, tak na nudná témata nebo žánry raději zapomeňte. Vybírejte si jen takové tituly, které si užijete. S hledáním nových příběhů vám pomůže například knižní databáze, kde objevíte nové i starší kousky ke čtení. Dobře poslouží také databáze spisovatelů. Tam si vyhledáte svého oblíbeného autora a podíváte se, jestli jste neminuli nějaké jeho dílo.