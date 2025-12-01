Transparentní odměňování už brzy bude povinné. Firmy musí začít jednat

Pro mnoho podniků to bude znamenat revizi stávající praxe, vytvoření nové dokumentace i zavedení procesů, které obstojí před inspekcí práce. Nepřipravené firmy riskují nejen pověst, ale i vysoké finanční sankce.
V době legislativních změn rozhoduje včasná příprava
Pro jednatele a majitele společností to znamená jediné: začít se připravovat včas. Legislativní požadavky jsou komplexní, zasahují do HR, vedení i interní komunikace a vyžadují odborný přístup. Právě v této fázi vstupuje do hry společnost LANDMARK, která patří k nejuznávanějším expertům na transparentní odměňování v České republice.
LANDMARK stojí u přípravy tuzemské legislativy a díky tomu firmám poskytuje přesná, právně podložená a okamžitě použitelná řešení. Zavádění transparentního odměňování není jen technická povinnost – je to proces, který může zásadně posílit důvěru zaměstnanců, stabilitu týmu i konkurenceschopnost firmy na trhu práce. Podniky, které systém uchopí správně, získají jasná pravidla, předvídatelnost a sníží riziko sporů o mzdy.
Řešení na míru a certifikace jako konkurenční výhoda
Proto LANDMARK nabízí implementaci „na klíč“. Začíná úvodním auditem, následuje návrh objektivních kritérií pro odměňování, tvorba kompletních interních směrnic, příprava podkladů pro HR a školení managementu. Klient tak nemusí řešit výklad směrnice, právní detaily ani technické aspekty analýz – vše dostane v přehledné, srozumitelné a kontrolami ověřitelné podobě.
Služby jsou rozděleny do tří balíčků – Basic, Standard a Optimal – od základní dokumentace až po plnou implementaci včetně právní garance a podpory v interní komunikaci. Firmy tak mají jistotu, že jejich proces bude nastaven profesionálně, efektivně a bez zbytečných rizik.
Velkou přidanou hodnotou je možnost získat certifikaci GENDER PAY, která potvrzuje, že podnik odměňuje férově. Tento certifikát posiluje nejen důvěru zaměstnanců, ale i pozici firmy u klientů, partnerů či investorů. LANDMARK klienta na certifikaci připraví od A do Z – od analýzy mezd až po implementaci pravidel, která splňují legislativu i očekávání zaměstnanců.
Rok 2026 je blíž, než se zdá. Zavedení transparentního odměňování není úkol na poslední chvíli – vyžaduje čas, plánování a odborné vedení. Firmy, které začnou už nyní, získají jistotu, klid a systém, který obstojí při jakékoli kontrole. LANDMARK je partner, který je provede celým procesem bezpečně a profesionálně.
Více informací najdete na landmark.cz