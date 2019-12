Půjčka ihned, ale na živnostenský list? Měli byste zpozornět

Půjčka spotřebitelská

Velkou skupinou úvěrů, na které dosáhne běžný člověk, tedy běžný spotřebitel, je úvěr spotřebitelský. Patří sem běžné bankovní půjčky na malé i velké nákupy, také hypotéky a úvěry ze stavebního spoření.

Co sem ještě patří, jsou spotřebitelské úvěry od nebankovních společností, které nejčastěji bývají nabízeny coby úvěry rychlé, například jako půjčky ihned na účet nebo půjčky bez papírového doložení příjmů, půjčky bez registru a podobně. V zásadě jsou stejné jako úvěry od banky, jen jsou poskytovány jiným poskytovatelem, než je banka, určeny jsou širšímu spektru spotřebitelů a většinou i za vyšší cenu – až na výjimky, samozřejmě.

Půjčka podnikatelská, tedy na živnostenský list

Půjčka podnikatelská bývá rovněž nabízena s možností vyřízení ihned nebo se zárukou poskytnutí peněz do 24 hodin od odeslání žádosti. Mnohdy je také o dost levnější než půjčka spotřebitelská, a to v podstatě za stejných podmínek úvěru, tedy při stejné částce i době splácení. Jediné, co je na ní jinak, je nutnost mít živnostenské oprávnění, IČO. Běžnému spotřebiteli, který není živnostníkem či podnikatelem, se tato půjčka nedává. Čím to je?

Zase mají ti živnostníci něco lepšího?

Když si srovnáte nabídku půjček spotřebitelských a těch na živnostenský list (úvěrů pro podnikatele) a uvidíte rozdíly v cenách, kdy spotřebitelské úvěry jsou většinou dražší, možná vás uvnitř píchne trn zloby, že už zase mají ti živnostníci něco lepšího. Ale pozor! Není všechno tak skvělé, jak to na první pohled může vypadat!

Podnikatelská půjčka není regulovaná, pravidla si určuje poskytovatel úvěru

Zatímco nad spotřebitelskými půjčkami bdí Česká národní banka, které dává velké pravomoci speciální zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je půjčka podnikatelská zanesena pouze obecně v Obchodním zákoníku. A to je soukromé právo, kde platí, že co není subjektu zakázáno, to je mu dovoleno.

Obchodní zákoník toho o úvěrech moc neříká, takže poskytovatelé podnikatelských půjček mají poměrně široký rozlet, co se nastavení jejich obchodních podmínek týká. Nezřídka si do nich vpasovali možnost zesplatnit celý úvěr ihned po prvním opoždění se dlužníka se splátkou nebo nasazení vysokých pokut za pozdní platby, případně vysokých poplatků za odložení splátky.

Bránit se proti takovému jednání není pro dlužníka v podstatě možné, protože vše proběhlo v mezích zákona. Jediné, na co soudy možná uslyší, je nemorální výše poplatků, sankcí, splátek. Ovšem zaručené to nikde není.

Podnikatelské půjčky mohou být levnější právě díky minimální regulaci

Vzhledem k tomu, že nejsou úvěry poskytované na živnostenský list nijak přísně regulovány a jejich poskytovatelé nemusejí splňovat přísné požadavky a normy, mohou být tyto půjčky i výrazně levnější než úvěry spotřebitelské.

To je výhoda například pro začínající podnikatele, kteří vidí potenciál v nalezené mezeře na trhu a potřebují rychle zafinancovat začátek svého podnikání. Výhodná je půjčka na živnostenský list i pro rozšíření podnikání nebo na dofinancování projektů, ke kterým se poskytují dotace (pouze v případě neúčelových podnikatelských úvěrů).

Díky levným penězům se může živnostníkům nebo firmě podařit mnoho věcí, na které by bez úvěru nedosáhli. Jenže opravdový podnikatel má většinou dobře naplánovanou svou činnost a pojištěna rizika spojená s podnikáním, takže případná neschopnost splácet se u něj dá řešit mnohem pestřeji než u spotřebitele.

Raději dražší půjčku ihned, nebo levnější úvěr na živnostenský list?

Na závěr však dodejme, že ani pro spotřebitele není podnikatelská půjčka úplně k zahození, zejména pokud je zaměstnancem, a nebude tak muset odvádět povinné měsíční minimální zálohy jako živnostník, který má živnost jako svou hlavní činnost. Zaplatí jen 1 000 Kč jako administrativní poplatek na Živnostenském úřadě.

Pokud jste si jistí svými příjmy, tedy tím, že podnikatelskou půjčku budete schopní splácet tak, jak bude naplánováno ve splátkovém kalendáři, je tento typ úvěru zajímavou volbou, která bude ve většině případů mnohem levnější než spotřebitelská půjčka ihned nebo půjčka bez doložení příjmů (tedy bez papírového potvrzení). Přitom bude vyřízena se stejnou rychlostí a ve stejném pohodlí jako úvěr spotřebitelský, což znamená zcela online a v podstatě ihned.