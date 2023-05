Pojištění půjčeného auta: Jak ušetřit a užít si dovolenou bez problémů

Půjčení auta na dovolenou je mezi Čechy stále populárnější. Jednání s autopůjčovnou má ale řadu úskalí. Vyplatí se zejména sjednat si předem pojištění půjčeného auta, respektive pojištění spoluúčasti na škodě půjčeného auta. Takové pojištění vyjde výrazně levněji a nemusíte pojistnou smlouvu číst v cizím jazyce, takže zcela určitě víte, co podepisujete. Navíc vše vyřešíte online z pohodlí domova už za pár minut.

Pozor na vysokou spoluúčast u půjčeného auta

V úzkých italských uličkách nebo na nerovných silnicích na Bali, může auto lehce poškodit i zkušený řidič. Mnoho cestovatelů si přitom neuvědomuje, že většina smluv na pronájem vozidel v sobě skrývá vysokou spoluúčast. V ceně půjčovného obvykle mají pojištění, to jim ale nenabízí kompletní ochranu. V případě, že by došlo k poškození či krádeži auta, museli by platit zmíněnou spoluúčast na škodě, tedy třeba i několik desítek tisíc korun ze svého. V lepším případě jim půjčovna nabídne i pojištění této spoluúčasti, bude ale výrazně dražší, než když si ho sjednají sami ještě před cestou. Často také nezahrnuje části vozu, u kterých je největší pravděpodobnost poškození.

Kompletní ochranu pořídíte levněji než kávu v kavárně

Dobrou zprávou je, že pojištění spoluúčasti půjčeného auta je už i v Česku dostupné jako samostatný produkt a není vázáno na jiné pojištění. U DEFEND INSURANCE ho sjednáte už od 26 Kč na den, tedy za méně než dáte za šálek kávy. „Pojištění spoluúčasti půjčeného auta DEFEND Car Hire XS pořídíte během pár minut online za zlomek ceny než v autopůjčovnách a je kompletně v češtině. Cenu si můžete spočítat nezávazně v naší kalkulačce. Pojištění navíc kryje i ty nejrizikovější části auta jako jsou pneumatiky, okna či podvozek a platí v jakékoliv autopůjčovně téměř po celém světě. Výhodou je i nadstandardní limit pojistného plnění a možnost zvolit si jednorázovou či celoroční variantu,“ vysvětluje Josef Jehlík z DEFEND INSURANCE zodpovědný za online prodej.

Půjčené auto si nafoťte. Pomůže to při jednání s půjčovnou i při škodě

Samotný pronájem auta je také zpravidla levnější online. Při výběru půjčovny je však rozhodující nejen cena, ale i recenze zákazníků či zkušenosti známých. I u renomované půjčovny se může stát, že při vrácení auta po vás budou požadovat peníze za defekt, který jste nezpůsobili. „Doporučujeme klientům, aby si půjčený vůz vždy před převzetím nafotili, a to zvnějšku i zevnitř. Vyhnou se tak nepříjemným dohadům. Pokud by ale k nějaké škodě přeci jen došlo, naše pojištění půjčeného auta spoluúčast zaplatí za ně. Stejně jako nákup pojištění i řešení pojistné události probíhá online a v češtině,“ doplňuje Josef Jehlík. Připravit se na půjčení auta předem se zkrátka vyplatí. Ušetříte si peníze i starosti a dovolenou vám nezkazí malé ťuknutí ani větší škoda.