O práci v Německu je velký zájem i v časech koronaviru

Již od června jsou zrušeny veškeré omezení spojené se vstupem do Německa a pracující mohou volně dojíždět do svého zaměstnání.

Více pracovních možností v Německu než u nás?

Aktuálně v Německu pracuje více než 50 tisíc Čechů, z nichž velká část dojíždí za prací denně. Tito pracovníci se nazývají „pendleři“, a právě oni měli začátky kororonavirové pandemie velmi komplikované. Situace se ovšem změnila a zájem pracovat u našich západních sousedů opět rapidně roste. „Nesledujeme upadající zájem o práci v Německu. Naopak. Čím dál častěji nás kontaktují ohledně práce v Německu i vysokoškolsky vzdělaní lidé. To se dřív nestávalo.“ uvedl koordinátor z týmu Arbee.eu, která se specializuje na inzerci nabídek práce v Německu.

Zda je denní dojíždění za prací do Německa nejlepší volba, je stále více diskutovaná otázka. A to nejen v souvislosti s opatřeními, které byly dočasně zavedeny v důsledku koronaviru. V pohraničí nemají němečtí zaměstnavatelé o pracovníky nouzi, tudíž nejsou motivováni nabízet vyšší mzdy. Dlouhodobě se tedy mzdy v pohraničí pohybují na mnohem nižší úrovni než v ostatních částech země. „Možnost denního dojíždění za prací je tak vykoupena často nižší mzdou, než by pracovníci získali například v Bavorsku. Mezi městy Stuttgart, Mnichov či Norimberk může být rozdíl v platu i 1500 EUR na stejné pozici. Běžné jsou nabídky od 2 000 EUR měsíčně v čistém.“

O české pracovníky mají německé firmy zájem

Zatímco v České republice můžeme pozorovat propouštění dělníků a zvyšování nezaměstnanosti, v Německu je v současné době okolo 800 tisíc volných pracovních míst. Na základě predikcí českých ekonomů lze předpokládat, že jakmile se zvýší nezaměstnanost v České republice, vzroste současně zájem o práci v Německu. Největší zájem o zahraniční pracovníky stále přetrvává ve strojním průmyslu. Především je poptávka na technické pozice jako je svářeč, elektrikář či CNC programátor. Roste zájem ovšem i ve zdravotnictví, pohostinství či v IT oborech.

Získat práci v Německu je přes agenturu jednodušší

Stále více německých zaměstnavatelů se obrací na personální agentury se zájmem o české pracovníky. V Německu je zaměstnanecký poměr zprostředkovaný personální agenturou běžný způsob spolupráce, který preferuje značná část německých firem. Proto může být pro jednotlivce obtížné získat v Německu zaměstnání bez agenturních služeb. Alespoň v začátcích se zájemcům o práci u našich sousedů doporučujeme zařidit si v Německu práci přes personální agenturu, která má k dispozici nejaktuálnější výhodné pozice, zařídí veškerou administrativu a organizační záležitosti.