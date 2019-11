Kdopak by se americké hypotéky bál?

Půjček a úvěrů jsou stovky až tisíce. Každým rokem jich několik přibývá a několik se jich ztrácí, protože jejich podmínky nevyhovují a musí se obměnit. Půjčují zejména banky, do kterých většinou vcházíme hned napoprvé, protože každého napadne, když si potřebuje půjčit nějaké peníze, jít samozřejmě do banky. Jenomže často neodcházíme tak nadšení, jako jsme při příchodu, ale spíše vyčerpaní ze všech těch informací s vidinou na další a další schůzky, to v tom lepším případě. V tom horším odcházíme s odmítnutím.

Tato situace může nastat hlavně ze dvou důvodů:

Záznam v registru – Jestliže máte záznam v registru, pak jste si jistě vědomi toho, že to v životě nebudete mít jednoduché. Peněžní registry existují hned dvojího typu, takže se nikde neschováte. Všechny informace jsou zde zaznamenávány, a to jak v bankovním, tak také nebankovním systému. Záznam znamená, že vám banka v žádném případě nepůjčí. Naše společnost se to snaží vyřešit tím, že vaše záznamy respektuje a snaží se nad nimi přimhouřit oči. Úvěr vám tedy můžeme poskytnout i přesto, že máte záznam. Nízký příjem – Nízký příjem, to je každému hned jasné, co tím myslíme, nemusíme to nijak zvlášť zdlouhavě vysvětlovat. Pokud si chcete půjčit formou úvěru, budete ručit nemovitostí. Ta má nějakou odhadní hodnotu a za tu vám banka nabídne nějaká procenta. U nás je to například kolem 70 %, podobně tomu bude i v kterékoliv běžné bance. Pokud však svým výdělkem nedosahujete na splácení, pak vám nemohou půjčit. Což je problém, který v bankách často nastává. Proto se naše společnost k celé situaci staví s nadhledem a snaží se vám přizpůsobit splátky tak, abyste je dokázali splácet a my vám mohli úvěr poskytnout. Kdykoliv můžete využít nebankovní americkou hypotéku. Do této kategorie klidně můžeme zařadit také špatnou bonitu, která je dalším nejčastějším důvodem, proč vás banky mohou odmítnout, a to v podstatě bezdůvodně.

Ani podnikatel, ani obyčejný občan neodejde s prázdnou

Snažíme se myslet na každého klienta, a proto poskytujeme výhodné jak běžné spotřebitelské úvěry, tak také velice rychle sjednané podnikatelské úvěry pod názvy nebankovní hypotéky bez registru nebo hypotéka bez doložení příjmu.