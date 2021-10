Investice do mincí je stále žádanější alternativní investicí - 1. díl

Poznámka: Obsah tohoto článku nelze brát v žádném případě jako investiční doporučení. Uveřejněné informace a analýzy je třeba vnímat jako subjektivní názory společnosti Numismatika Pešek s.r.o.



Investice do zlata a stříbra

Řada lidí se zájmem o investování se dříve nebo později začne zajímat i o některé alternativní možnosti. K tradičním investicím patří např. investice do drahých kovů, zejména do zlata a stříbra v podobě slitků, cihliček či investičních mincí. Alternativní investicí jsou potom mince historické. Numismatika dnes patří k oblíbeným cílům jak větších investorů, tak i široké veřejnosti jako nástroj zajímavého investování, kterému se může věnovat takřka kdokoliv. Začít s ní totiž můžete již od několika stovek korun a výši investice se meze nekladou.

„Hodnota numismatických předmětů v českých domácnostech dosahuje výše kolem 40 miliard korun.“

Numismatika mezi Čechy

Drahé kovy nejčastěji koupíte v podobě investičních slitků, cihliček, mincí nebo medailí. Právě mince nebo medaile se těší značné oblibě mezi investory z řad široké veřejnosti.

Dokládají to i údaje z webu sběratel.info, podle kterých se jen na nich v roce 2019 prodaly mince a medaile za 465 milionů korun, což představuje roční nárůst o 55 milionů korun. Odhadem pak za posledních deset let vzrostla hodnota numismatických předmětů v českých domácnostech na dvojnásobek a dosahuje výše kolem 40 miliard korun. Numismatické odvětví je tedy v současnosti stále oblíbenější forma alternativní investice.

„Výhodou numismatiky je fakt, že spojuje jak cenu vzácného kovu, tak i sběratelskou hodnotu mince.”

Do čeho lze v numismatice investovat?

Investiční mince – mince vyražená ze vzácného kovu, nejčastěji ze zlata nebo stříbra, která má danou nominální hodnotu (např. $1), ale nepoužívá se pro běžné placení. Může mít hmotnost od několika gramů až po několik kilogramů.

Historické mince – skutečné historické platidlo. Taková mince může být stará tisíce let nebo jen několik desetiletí. Může být vyražena ze zlata, stříbra i obecných kovů.

Medaile – mohou být novodobé i historické. Podobají se mincím, jsou ražené ze vzácných i obecných kovů, ale nemají nominální hodnotu. Vydávají se obvykle k výročím, významným událostem apod.

Různé numismatické předměty

Nákup výše zmíněných předmětů se tak z pohledu investice liší v několika bodech. Výší nákupní přirážky, sazbou DPH, likviditou, sběratelskou hodnotou a cenou vzácného kovu. Podle těchto vlastností můžeme určit pro a proti u investice do každého z předmětů.



Investiční mince

Výhoda investičních mincí spočívá v tom, že se jejich numismatická hodnota příliš neliší od burzovní hodnoty kovu a lze je snadno a rychle koupit i prodat. Investiční mince jsou navíc malé a dají se dobře skladovat a v případě nákupu většího množství je lze prodávat postupně na rozdíl od těžších slitků. Jejich nákupem se tedy nestáváte sběratelem, ale především investorem.

Hmotnost investičních mincí se udává v kilogramech nebo trojských uncích (zkratka Oz, 1 Oz = 31,1035 g). Pro představu se v roce 2018 daly 1 Oz stříbrné investiční mince pořídit za cenu kolem 450 Kč. Dnes je pořídíte kolem 750 Kč. Mince ze zlata o stejné hmotnosti stála tehdy 30 000 Kč, aktuálně ji pořídíte přibližně za 40 000 Kč. (Aktuální ceny jsou ke dni 17. 9. 2021.) Obecně je lepší nakupovat ty celosvětově známé, které vždy rychleji a pohodlněji prodáte.

Různé druhy investičních mincí

Nákup investičních mincí

Investiční mince doporučujeme nakupovat u ověřených prodejců. Cena mincí bude právě kvůli jejich závislosti na ceně kovu mezi prodejci velmi podobná. Pokud naleznete mince za výrazně nižší cenu, buďte obezřetní. Je zde velká pravděpodobnost podvodu.



V případě zlatých mincí je jejich nákup výhodnější v tom, že na rozdíl od medailí nebo stříbrných mincí jsou osvobozeny od DPH.

Investice do mincí je dlouhodobá záležitost

Investovat do investičních mincí má smysl v dlouhodobějším horizontu v řádu několika let (nebo měsíců v případě výraznějšího růstu cen kovů). Pokud byste dnes koupili u libovolného prodejce například zmiňovanou 1 Oz investiční minci za 750 Kč a druhý den se ji rozhodli prodat, ve výkupu byste dostali přibližně 500 Kč. (Zmíněné ceny se vztahují ke dni 17. 9. 2021.)

Ale i jen několik let staré investiční mince již prodáte za vyšší částku než mince ražené v tomto roce, byť jsou jinak v hmotnosti, množství vzácného kovu i dalších parametrech zcela totožné.

1 Oz Investiční stříbrná mince - Kookaburra 1999

Kdy investovat do investičních mincí?

Investiční mince jsou to pravé zejména pro začátečníky bez odborných znalostí, pro které je to nejjednodušší vstup do světa numismatiky. Tyto mince se dají pořídit již od několika stovek, přičemž při touze investovat více jednoduše nakoupíte větší počet mincí. V případě potřeby je pak kdykoliv snadno prodáte.



V druhém díle, který pro vás připravujeme, se blíže podíváme na historické mince.

V druhém díle, který pro vás připravujeme, se blíže podíváme na historické mince.