Bankovní účet bez poplatku s bonusem 500 Kč. Co je dnes samozřejmostí?

Co se týče vedení účtu zdarma, někdy tuto výhodu získáte pouze za splnění určitých podmínek. Typická je podmínka nechat si na tento bankovní účet posílat výplatu, respektive mít na něm měsíční přírůstek 10 000 Kč. Po většinu života to není žádný problém, ale co když jste třeba na mateřské? ČSOB na to myslí a klienti na mateřské a rodičovské dovolené mají vedení účtu zdarma až na 3 roky bez jakýchkoliv podmínek. Zajímavá je také akce Poštovní spořitelny, která dá 500 Kč na nákup do supermarketu lidem, co si na účet začnou posílat důchod.

Za kartu ani platby online byste neměli platit

Než přejdete k jiné bance, dobře si zjistěte, kolik vás budou stát platby, platební karta a také výběry z bankomatů. Platby v rámci ČR jsou zdarma, některé banky je mají zpoplatněné, pokud si je přijdete zadat na pobočku. Při zadání online však neplatíte.

Za jednu platební kartu se obvykle neplatí, ale co když budete chtít dvě? Je to praktické v případě, kdy máte společný účet jako manželé. Na tento případ myslí Poštovní spořitelna, která svůj běžný účet s názvem Poštovní účet nabízí se dvěma platebními kartami.

Pro výběry z bankomatů bývají podmínky různé. Typický je neomezený počet výběrů z bankomatů dané banky. Někde máte možnost bezplatně vybírat z libovolného bankomatu.

Naučte se fungovat online, banky vás za to odmění

Snahou bank je naučit své klienty fungovat co nejvíce online. Přes internetové bankovnictví toho dnes vyřídíte spoustu a obvykle bez poplatku, zatímco za služby na pobočce byste platili. Například ČSOB přichází s odměnou pro všechny, kdo si zřídí účet přes chatbota na jejich webu. Daruje jim bonus ve výši 500 Kč.

Zvyšuje se zájem o kontokorent

V dnešní ne zrovna příznivé ekonomické situaci je vhodné zmínit také to, že u běžných účtů lze zapnout tzv. kontokorent. Jde o to, že na svém účtu pak můžete jít do mínusu. Jedná se vlastně o formu půjčky, jejíž zřízení je ve většině případů jednodušší než u klasického úvěru, pro který byste si šli do banky. Samozřejmě nepokryje velkou ztrátu financí, ale na zaplacení běžných výdajů, když se zrovna nedostává peněz, postačí. Pro kontokorent však platí poněkud vágní pravidla, na účet občas peníze přijdou, jindy z něj člověk něco zaplatí a pomalu ztrácí přehled o tom, zda se ještě nachází v plusu, nebo v mínusu. Kdo má možnost přečerpání zapnutou, ten by se měl mít na pozoru.