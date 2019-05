5 věcí, na které byste si měli dát pozor předtím, než zažádáte o úvěr

Sice nebankovnímu trhu pověst poškodily nekalé praktiky některých firem, ale zdá se, že v posledních letech se situace výrazně zlepšuje.

I když si potřebujete půjčit menší obnos peněz, měli byste vědět, že ve finále se i z malého úvěrového produktu může vyklubat velký problém, pokud si nedáte pozor na několik zásadních věcí. Bohužel, v České republice je exekuce uvalena na více než 863 tisíc obyvatel. Zadlužené jsou především rodiny s nízkými příjmy, které se dostaly do dluhové pasti. Jestliže nechcete skončit podobně, přečtěte si následující rady, na co byste si měli dát pozor předtím, než si o úvěr vůbec požádáte.

Půjčku musíte být schopni splácet

V podstatě nezáleží na tom, zda se jedná o rychlé půjčky online, nebo o účelový úvěr na nákup automobilu. V každém případě byste si měli být jisti, že půjčku zvládnete splácet. Počítejte s tím, že zákon schválnosti funguje v nejméně vhodný okamžik, a tak může nastat, že přijdete o práci, dostaví se zdravotní problémy a podobně. V takovém okamžiku vám klesnou i příjmy, a tím pádem se musíte v některých věcech omezit. Prvně si tedy spočítejte, zda budete mít z čeho hradit splátky, i když zůstanete například na nemocenské.

Důležité jsou finanční rezervy

Jestliže oslovíte některého finančního poradce, ten vám doporučí vytvořit si finanční rezervy, z nichž budete čerpat tehdy, kdy nevyjdete s výplatou. V životě ale nastávají různé tíživé situace, na které byste měli být finančně připraveni. Potom se nestane, že nemůžete zaplatit měsíční splátku. Některé společností však nabízejí možnost odložit si splácení třeba o měsíc, vše je jen o domluvě s daným poskytovatelem.

Půjčka by měla být bezpečná

Je jedno, jestli je to krátkodobá půjčka od společnosti Creditstar, nebo od jakékoliv jiné finanční společnosti, vždy byste se měli zaměřit na podmínky daného úvěrového produktu. Rychlé půjčky bez nutnosti dokládat příjem či bez nahlížení do registrů najdete prakticky na každém kroku. Opravdu jsou takové nabídky bezpečné? I když jsme na začátku zmínili, že lichvářů je už minimum, stále můžete na nějakého narazit. Česká národní banka není schopna ohlídat všechno a někteří lidé si nedávají pozor na to, zda má poskytovatel vůbec licenci, protože mají před sebou pouze vidinu rychlého získání peněžních prostředků.

Smlouvu čtěte pečlivě, zaměřte se i na odstavce s menším písmem, protože ty většinou obsahují skryté poplatky a podobně.

Úrok není jediný ukazatel výhodnosti půjčky

U půjčky by vás neměl zajímat jen úrok, mnohem důležitější je sazba RPSN. Právě ta vám ukazuje, zda je půjčka výhodná, či nikoliv. RPSN, tedy roční procentuální sazba nákladů, zahrnuje veškeré poplatky vztahující se k dané půjčce. RPSN zohledňuje i platby jako poplatky za uzavření smlouvy, správu úvěru, vedení úvěrového účtu, první navýšenou splátku (akontaci), pojištění schopnosti splácet a tak dále. Existuje samozřejmě přesný vzorec, podle něhož se RPSN počítá.

Porovnejte si nabídky na internetu

Internet je mocný nástroj, s nímž si ušetříte spoustu práce a času. Vznikly takzvané online kalkulačky a srovnávače, které vám pomohou najít vhodnou půjčku na takovou částku, kterou zrovna potřebujete. Většinou stačí zadat pouze výši požadovaného úvěru, případně maximální měsíční splátku, kterou jste schopni platit, a potom vám srovnávač nabídne několik produktů od různých poskytovatelů.