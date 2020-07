Zvládněte jakýkoliv úklid s klidem

Jděte na to od podlahy

Úklidová techika Karcher má velmi všestranné využití nejen při mytí oken. Zvolili jste si do bytu, podobně jako mnoho jiných, hladkou podlahu s myšlenkou, že se vám bude lépe udržovat? Trápí vás koberce, v nichž jak je známo se hromadí prach, roztoči a péče o ně je vysoce nepraktická? A to zejména v domácnostech s malými dětmi a domácími miláčky. Nebo vaše PVC po pár letech nevypadá tak jako na počátku? V tom vám mohou pomoci leštiče podlah Karcher a vysavač Karcher. Díky nim snadno zbavíte podlahu špíny, obnovíte její lesk a vrátíte jí tak původní krásu.

Mytí oken jako profesionál

Mytí oken patří mezi velmi neoblíbené domácí práce. Mnoho průzkumů ukazuje, že do velkého úklidu, jehož součástí je i nepopulární mytí oken, se pouštíme jen jednou či dvakrát do roka. To však často nestačí. Čistá okna jsou vizitkou celé domácnosti a podle našich babiček i dostatečně pečlivé paní domu. Čistič oken Karcher je užitečným pomocníkem, který vás zbaví otravných šmouh a zdlouhavého drhnutí jednou provždy.

K tomu je nutné připočítat, že ne každý má už fyzické schopnosti na balancování ve výškách, starší lidi často hodně bolí ruce. Naštěstí nám tuto nemilou povinnost může ulehčit například vysavač na okna Karcher. Díky bateriovému pohonu je práce s ním rychlá a maximálně komfortní, neomezuje vás žádný přívodní kabel.

Uklízení nejen doma

Rádi byste podobné oživení ocenili například také pro sedací soupravu? Potřebujete si uklidit dílnu, zahradní domek či jiný prostor? O veškeré nečistoty se postará multifunkční vysavač. Multifunkční vysavače Karcher si poradí dokonce i s rozlitými tekutinami. Zdaleka přitom nejsou určeny jen na podlahu. Efektně vyčistí čalouněný nábytek nebo například také interiér automobilu. Ocení je nejen šikovná hospodyně. Lepšího pomocníka byste totiž hledali jen těžko. Uplatnění ve vaší domácnosti mohou najít i vysokotlaké čističe.