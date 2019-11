Znáte je? 4 oblasti, které e-shopům zvyšují cenu balení a neví o nich

Cena obalu je sice nejviditelnější část nákladů na balení, rozhodně ale není jediná. 90 % nákladů na obalové materiály je podle americké poradenské firmy Macfarlane Packaging skrytých. A o jaké položky se tedy jedná?

Zboží poškozené použitím nekvalitních obalů

Každý balík, který se na cestě k zákazníkovi poškodí, je vždy minimálně dvojité neštěstí. Jednak je už zaplacený a řešení reklamace vás bude stát další náklady a čas navíc a jednak riskujete důvěru zákazníka, který může příště nakoupit u vaší konkurence.

Zásilky přitom nemusí vždy poškodit dopravce. Někdy za jejich rozbití mohou i nekvalitní obaly:

Nekvalitní bublinkové fólie, které se mohou vyfukovat a přijít tak o své ochranné vlastnosti.

Krabice z nekvalitní vlnité lepenky se při větší zátěži může snadno protrhnout.

Levné lepicí pásky s méně kvalitním akrylovým lepidlem se zase při nízkých teplotách rozlepují a nedrží.

Proto se často vyplatí skousnout o něco málo vyšší pořizovací cenu kvalitnějších obalů a lepicích pásek a ušetřit si starosti a další náklady s případnými reklamacemi.

Logistika

Hodně peněz můžete utratit jen za to, že posíláte příliš velké nebo těžké balíky. Někdy stačí o pár centimetrů větší krabice nebo o pár kilo těžší paleta a cena poštovného může povyskočit i o dvojnásobek.

Skvělým příkladem je nový ceník České pošty nebo zkušenosti ostatních podnikatelů:

Jeden z nich potřeboval snížit váhu zásilek, které se přepravovaly přes moře, protože ho každý kilogram navíc něco stál. Stačilo využít papírových palet z nasávané kartonáže, které jsou 6x lehčí než ty dřevěné, a přeprava se výrazně zlevnila.

Prostudovat si detailně podmínky dopravců by měl být jeden z prvních kroků, jak snížit náklady na balení.

A teď k České poště. Ta od 1. 3. 2019 určuje cenu poštovného podle rozměrů krabic. Stačí tak třeba jen centimetr navíc a poštovné vyskočí o 30 korun.

Proto se vyplatí nastudovat ceníky dopravců a jejich omezení a pořídit obaly v optimální velikosti – jen tak budete mít jistotu, že nezaplatíte nic navíc a využijete prostor na maximum.

Cash-flow a skladovací prostory

Pokud kupujete do zásoby větší množství obalů, měli byste rovnou přemýšlet nad cash-flow a místem na skladě. Nakupování do zásoby není vždy to nejlepší řešení

Například pokud si pořídíte do zásoby třeba 13 000 krabic, dostanete od dodavatele lepší ceny, je ale nutné myslet i na hotovost, kterou budete mít vázanou v zásobách, a obsazený prostor na skladě. To pak platí dvojnásob, pokud si sklad pronajímáte.

I to se dá ale vyřešit. Solidní firmy nabízející obalové materiály mají dostatečné množství zásob, takže nebudete muset obětovat hotovost ani prostor na skladě. A pokud budete objednávat větší množství, stačí se s vaším dodavatelem domluvit na rámcovém odběru a dosáhnete i na lepší ceny.

Množství použitého obalového materiálu

Další případ, kdy nepromyšlené šetření může přinést jen zvyšování nákladů je nakupování nejlevnějších obalových materiálů. Ty totiž – ve snaze výrobce nabídnout co nejnižší cenu – bývají často méně kvalitní. Hůře tedy zabalené zboží ochrání.

Častý problém způsobují například lepicí pásky, které se rozlepují, nebo tenké stretch folie, které se snadno protrhnou. Zásilku je tak nutné zalepit/omotat vícekrát a původně zamýšlená úspora je fuč.

Pokud levnou krabici musíte obalit páskou vícekrát, aby to objednávka vůbec “přežila”, rozhodně jste neušetřili.

Co s tím? Zkuste si koupit vzorky dražších obalových materiálů a porovnat je za plného provozu s těmi nejlevnějšími. Možná budete překvapeni.

Vidíte? Cena za kus obalu není jediný náklad, se kterým je nutné kalkulovat. Protože čím více objednávek budete expedovat, tím více bude záležet i na těchto – na první pohled – detailech, které vám v součtu mohou ušetřit spoustu nákladů.