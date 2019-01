Zlaté cihly mají konkurenta, novým trendem jsou obří zlaté medaile s basreliéfem

Vystavit v galerii kilo zlata v podobě zlatého slitku, nazývaného zjednodušeně zlatá cihla, by sice mohlo působit jako zajímavá recese, ale mnoho příznivců byste si tímto počinem nezískali. Jinak však bude vypadat situace, když vystavíte unikátní zlatá díla v podobě kilogramových zlatých medailí mincovního typu s nádhernými a propracovanými nízkými reliéfy. Takové svým klientům nabízí Pražská mincovna jako alternativu ke zlatým cihlám. Investujete do zlata, ale současně do umění i do precizní řemeslné medailérské práce.

Zlatá medaile o velikosti až 100 mm a váze jednoho kilogramu zlata ve vaší soukromé galerii hravě zastíní i ostatní vámi vlastněná umělecká díla. Ne pouze proto, že jde o zlato. Úchvatná je totiž rytecká práce na mincích i jejich zrcadlový lesk.

Na medaile je možné přenést celé obrazy, nebo přesněji sochy, protože jde o nízké reliéfy, kterým se odborně říká basreliéfy. Unikátní výjevy zobrazené na těchto obřích mincích mají výšku méně než 0,3 mm. Přesto dávají obrazům přeneseným na minci plasticitu soch. Na tomto faktu se podílí nejen vynikající rytecká práce, ale i ražba provedená pomocí ručně leštěných razidel. Pozadí těchto ražeb se může chlubit doslova zrcadlovým leskem, který pak díky kontrastu s matným reliéfem vytváří úžasnou plasticitu a pomáhá vyniknout i nejmenším detailům.

Týdny práce a pouze několik desítek kusů finálních zlatých mincí

Za každou mincí se skrývá obrovské množství práce a umu: výtvarníků, rytců, ale i leštiček. Jenom práce leštiček na přípravě razidla pro tyto mince je neuvěřitelně náročnou, přesnou a zdlouhavou prací. Razidla se i dnes leští výhradně ručně. Jenom tak lze pak dosáhnout tak dokonalého zrcadlového lesku. Leštičky leští celé hodiny pod mikroskopem pomocí speciální pasty. Celý proces leštění trvá i několik týdnů.

Na tuto unikátní technologii leštění velkých mincí do zrcadlového lesku má know how Pražská mincovna. I díky ní drží Češi prim co se týče výroby velkých zlatých ražeb o hmotnosti jednoho kilogramu.

Cenu takto vyražených medailí zvyšuje i jejich nedostupnost. Jedním razidlem je možné vyrazit pouze omezený počet několika desítek kusů finální kilogramové mince. Razidlo se totiž díky teplotám při ražbě a vysokým tlakům poměrně rychle opotřebuje. Částečně nechtěné tak vznikají malosérie velkých investičních mincí a tento fakt je dělá ještě vzácnějšími.

Máte zájem více o umění než o zlato? Stejně úchvatné obří mince lze pořídit i ve stříbře

Největší zlatá medaile z kilogramu ryzího zlata je skutečně velkou investicí. Ceny začínají od 1,3 milionu. Přesto jsou kilogramové zlaté medaile od Pražské mincovny cenově výhodné. Konkurenční mincovny nabízí menší ražby o 200 000 korun dráž. V zahraničí se podobné práce prodávají v ceně 130 000 €.

Pokud vás zaujalo spíše medailérské umění, nebo chcete investovat pouze menší částku, máte možnost investovat i do velkých medailí mincovního typu ve stříbře. Díky ceně stříbra je cena medaile výrazně nižší.

Prodejna Pražské mincovny nabízí investiční slitky i medaile

Ať již máte zájem o klasický zlatý slitek, nebo se rozhodněte investovat do umění v podobě zlatých medailových skvostů, koupit je máte možnost v pražské prodejně v Obecním domě, nebo v Bratislavě na Dunajské ulici. Bezpečně je zakoupíte i v e-shopu Zlate-mince.cz. Pokud stále nejste rozhodnuti, přijďte se na tyto skvosty osobně podívat. Vaše srdce si kilogram zlata či stříbra v tomto úchvatném uměleckém provedení získá velice snadno.

Česká ražba, jakou nabízí Pražská mincovna, je světovým unikátem. V tak vysoké kvalitě na ni nenarazíte nikde ve světě.