Zjednodušení a zrychlení soudů: Co přinesly videokonference?

Ještě nedávno platilo, že se všichni zúčastnění museli k soudu dostavit osobně, případně dodat alespoň písemné vyjádření. Technický pokrok ale vede i českou justici ke změně. Ta už totiž několik let úspěšně implementuje do svého repertoáru videokonference, které využívá nejen k výslechu svědků.

Zrychlení soudních sporů

Délka soudních sporů v Česku je proslulá po celém světě. Šikovný právník může soudní procesy protahovat i několik let a protistranu zatížit takovými náklady, že se jí ani nevyplatí soudit. K zlepšení by ale měly přispět videokonference, které česká justice používá už několik let. Díky nim by mohlo dojít k zrychlení soudních sporů. Stejně tak by mohly pomoct během epidemie koronaviru, kdy zajistí plynulé fungování justice.

Videokonference se přitom nepoužívají jen při občanských sporech. Slouží i během trestních řízení, kdy mohou soudci snadno vyslechnout svědka nebo znalce, který není přítomný přímo v soudní síni. Na dálku je tak možné zprostředkovat přítomnost tlumočníka na jednání. Obzvlášť v dnešní době se ukázalo, jak nadčasová tehdy investice do videokonferencí opravdu byla.

Investice se vyplatila

Ministerstvo spravedlnosti totiž začalo investovat do projektu „Zavedení videokonferencí v resortu justice“ už v letech 2014 až 2016. Během této doby bylo nainstalováno téměř 170 videokonferenčních zařízení nejen na soudech, ale také na státních zastupitelstvích či u vězeňských služeb. Plody této investice sklízí strážci spravedlnosti nejen v této době.

Původním cílem přitom bylo ušetřit náklady za převoz osob z věznic do vazby a k soudu. Díky vhodným komunikačním platformám tak v některých případech k převozu opravdu není nutné sahat. Otázkou ale zůstává, jak dlouho celková digitalizace české justice potrvá. Probíhající koronavirová epidemie zřejmě celý proces výrazně urychlí.