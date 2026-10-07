Životní pojištění má chránit příjem. Máte ho nastavené správně?

Kdo by měl životní pojištění řešit nejvíc?
Největší význam má pro člověka, na jehož příjmu závisí rodinný rozpočet. Pokud onemocní, stane se invalidním nebo nemůže měsíce pracovat, výdaje domácnosti se nezastaví. Stejně důležité může být i pro člověka, který žije sám a nemá druhý příjem, o který by se mohl opřít. „Nejdůležitější je pokrýt v životním pojištění riziko invalidity. Propad příjmu je opravdu výrazný a zároveň si člověk musí doplácet třeba zdravotní pomůcky nebo léčbu,“ vysvětluje Miroslav Šustal, manažer poradenské společnosti 4fin.
Invalidní důchod je v průměru 10 až 18 tisíc korun
Invalidita zdaleka nemusí být jen následkem úrazu. Může přijít také v důsledku dlouhodobého onemocnění nebo zdravotních potíží, a právě proto je důležité, aby se pojištění neomezovalo pouze na úrazová rizika.
Průměrná výše invalidního důchodu se v červnu 2026 podle stupně invalidity pohybovala od 10 462 korun u prvního stupně přes 12 394 korun u druhého až po 18 293 korun u třetího stupně. Invalidní důchod tehdy pobíralo více než 420 tisíc lidí.
A nejde jen o lidi na konci pracovního života. Podle statistické ročenky ČSSZ za rok 2024 se průměrný věk lidí, kterým byl invalidní důchod nově přiznán, pohyboval podle stupně invalidity mezi 47 a 49 lety. Tedy často v době, kdy je člověk uprostřed kariéry, splácí hypotéku a má děti ve škole.
Na smrt partnera se myslí těžko
Životní pojištění by ale kromě invalidity mělo řešit také případ úmrtí. Je to téma, nad kterým nikdo nechce přemýšlet, ale pokud rodina stojí hlavně na příjmu jednoho člověka, jeho úmrtí může citelně zasáhnout rodinný rozpočet. Podle konkrétní životní situace může dávat smysl také krytí dlouhodobé pracovní neschopnosti, závažných nemocí nebo trvalých následků úrazu.
Životní pojištění přitom není důležité jen pro rodiny s dětmi nebo páry. Pokud člověk žije sám, je jediným živitelem své domácnosti. O to důležitější je vědět, jak dlouho by v případě dlouhodobého výpadku příjmu vystačil s úsporami a případnými dávkami.
Univerzální částka neexistuje
Na otázku, kolik měsíčně dávat za životní pojištění, neexistuje jedna správná odpověď. Jinou ochranu potřebuje člověk bez dětí a větších závazků, jinou rodič s hypotékou a rodinou, která je závislá na jeho příjmu. „Základem je udělat si rodinný rozpočet, dát na jednu stranu příjmy, na druhou výdaje a zjistit, co skutečně potřebujeme každý měsíc platit,“ říká Šustal.
Samotný rozpočet ale nestačí. Je potřeba spočítat, kolik by domácnosti při výpadku jednoho příjmu skutečně chybělo, jak dlouho by situaci zvládala z úspor, co by pokryly ostatní příjmy nebo státní dávky a jaké závazky by bylo nutné dál splácet.
Právě tyto propočty může s klientem udělat finanční poradce a podle nich nastavit pojistné částky tak, aby odpovídaly konkrétní situaci domácnosti. V tom je rozdíl mezi pojistkou, kterou člověk jen každý měsíc platí, a pojistkou, která mu v náročné životní situaci skutečně pomůže.
Proč se ke smlouvě vracet i po letech
Ani jednou správně nastavené pojištění nemusí vyhovovat navždy. Příjmy a výdaje se mění, přibývají děti, hypotéka nebo jiné závazky. Proto má smysl se k pojistce pravidelně vracet. „Často se mi stává, že lidé pojistku neaktualizují pět, deset let i déle. Riskují pak, že sjednané částky nebudou odpovídat jejich potřebám a nepokryjí propad příjmu,“ upozorňuje Šustal.
Smlouvu je vhodné zkontrolovat hlavně po narození dítěte, sjednání hypotéky nebo větší změně příjmů či pracovního života. Starší pojistka přitom nemusí být automaticky špatná. Důležité je především to, co dnes skutečně kryje a zda stále odpovídá životní situaci člověka.
Zdroj dat: Ministerstvo financí ČR – Měření finanční gramotnosti 2025; Česká správa sociálního zabezpečení – důchodová statistika, stav k 30. 6. 2026; ČSSZ – Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2024.