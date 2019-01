Zima se blíží. Máte v pořádku topení a kotle?

Brzy zase přijde zima a bude se ptát, co jste dělali v létě. Stihli jste vyměnit kotel na tuhá paliva za pohodlnější plynový, jak jste si předsevzali? Nebo jste vždy snili o podlahovém vytápění? Udělejte si chvilku času teď a začněte řešit své topení a kotle. Třeba to do zimy ještě stihnete.