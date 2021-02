Žena, která to umí s penězi

Vypracovala jste se z ničeho až na vrcholnou pozice ve velké bance. Mají to ženy ve financích těžší?

Vyšší pozice v bance byly a jsou doménou mužů. Nebylo to vůbec lehké, ale vždycky jsem v sobě měla obrovskou touhu růst a k výzvám jsem se pokaždé stavěla čelem. Nechtěla jsem si v budoucnu vyčítat, že jsem nějakou možnost nevyužila.

Život vás postavil před největší životní výzvy v rodině i v práci v krátkém čase po sobě. Jak jste to zvládla?

V roce 2008 mě postihla rodinná tragédie. Byla jsem sama na dvě malé děti uprostřed dostavby rodinného domu. Ve stejný okamžik jsem prožívala obří kariérní výzvu v bance – posun z pozice osobního bankéře do týmu privátního bankovnictví. Byly to změny ve všech směrech najednou. Ve svém životě jsem se několikrát utvrdila v tom, že člověk opravdu nic nemá zadarmo, a věřte, že mnohdy to bylo opravdu nekompromisní poznání.

Kateřina Mačáková Vystudovala obor Podniková ekonomika a management na Vysoké škole báňské. Od roku 1992 do roku 2019 pracovala v ČSOB. Z přepážkové osobní bankéřky se vypracovala až na privátní bankéřku a ředitelku mikroregionu. V roce 2019 se postavila do čela olomoucké pobočky nezávislého správce aktiv K a Partneři a.s..

V roce 2018 jste v bance jako matka dvou dětí vyhrála výběrové řízení na pozici ředitelky mikroregionu. Ve velké konkurenci převážně mužského kolektivu.



Chtěla jsem předat dál, co jsem uměla. Jsem hodně cílevědomá, touha uspět je to, co mě pořád žene dál, a to, co mi tenkrát pomohlo zvítězit. Mikroregion jsme tehdy obchodně posunuli v rámci banky z 32. na 6. místo. Lidé v mém týmu profesně i platově rostli a byli spokojení.

Proč jste po všech těch úspěších z banky odešla?

Vnitřní touha po dalším profesním růstu ve mně zvítězila a posunula mě dál. V bance jsem vždy měla štěstí na osvícené manažery, kteří mi dopřáli určitou míru svobody a kreativity, ale samozřejmě s nějakými limity. Ani oni sami nebyli ve svých rozhodováních svobodní. V produktové rovině jsme byli všichni svázáni nabídkou banky. Velmi často z mého pohledu přicházely změny a hýbání s lidmi a pozicemi.

Celý profesní život jsem dala jedné bance, opravdu tvrdě jsem pracovala. Postupem času si ale uvědomíte důležitost rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Více si začnete svého osobního času vážit. Chtěla jsem trávit čas s dětmi a partnerem. Vážím si toho, co jsem se v bance naučila, někdy to ale nebylo jednoduché.

V přístupu k různým životním situacím se snažím být konstruktivní, a tak jsem si jednoho dne napsala seznam pro setrvání v bance a proti. Přemýšlela jsem o tom, jak efektivní je moje pracovní náplň a co všechno musím jako součást velké korporace dělat.

Výsledkem bylo uvědomění si, že nechci dělat tabulky, porady pro porady a věci, se kterými primárně nesouhlasím. Že nechci mít direktivně přidělený plán na prodej konkrétních produktů a být nucena neustále přesouvat pozornost z jednoho úkolu na jiný.

Naopak jsem se ujistila, že chci vynakládat energii už jen na věci, na kterých mi opravdu záleží a dávají mi smysl – spokojená rodina, děti, partnerský život, fyzické zdraví. Práce ano, ale i zábava a odpočinek.

Banka mi hodně dala, ale i já jsem hodně dala bance. Chtěla jsem pracovat smysluplně.

Po odchodu z banky jste se vydala do vlastního byznysu. Je to pro ženu mimo korporátní zdi jednodušší?

Rozhodla jsem se pracovat pro klienty a ne pro banku. S klienty buduji vztahy založené na skutečných hodnotách, jako je důvěra a respekt k jejich přáním a cílům. Zakládám si na osobním přístupu, partnerství, expertních znalostech a dlouhodobých zkušenostech. Každý klient je pro mě osobnost a tak k němu také přistupuji. Takový přístup se v bankách se sílícím tlakem na zisk vytrácí, jde se hlavně po kvantitě.

Můj úspěch, růst a budoucnost jsou nyní závislé jen a jen na mě – v tom je největší rozdíl. Nemusím nikomu nic dokazovat a s nikým soupeřit. Mám to ve svých rukou.

Baví mě moje absolutní nezávislost na finančních institucích a široké možnosti produktů z celého investičního světa. Poradenství se řídí požadavkem klienta. Pro mě je to plná seberealizace, svoboda, časová flexibilita a obrovský profesní růst.

Je nutné, aby si poradce a klient tak nějak chemicky sedli. Na každou schůzku se pak těšíte a fungujete bez ohledu na změny kolem vás. Pro klienta jsem jako lékař. Znám jeho rodinu, starám se mu komplexně o rodinný majetek. Mnohdy se z nás stávají přátelé. Pak to může být teprve dlouhodobé partnerství.