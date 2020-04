Základní zásady zdravého jídelníčku

Každý si pod pojmem zdravého jídelníčku představuje něco jiného. Někdo nedá dopustit na bílé maso a spoustu zeleniny, někdo se zase orientuje na celozrnné potraviny. Záleží vždy na konkrétním nastavení a cílech. Co by však měl zdravý jídelníček splňovat vždy, to je pestrost a vyváženost.