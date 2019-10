Základní pravidlo, jak poznat kvalitní slivovici, je velmi jednoduché

7:00 , aktualizováno 7:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Říká se, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Kde se ale pálí, tam se daří ještě lépe. Pivo se kdysi vařilo totiž až z toho, co zbylo po napečení chleba. Pokud ale zůstalo i dostatek ovoce k destilaci, musel to být skutečně rok hojnosti. Co všechno o slivovici ještě nevíte?