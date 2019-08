Zájemců o studium MBA přibývá, hlavně formou zaměstnaneckého benefitu

„Podle našich výzkumů by byly ochotny téměř tři čtvrtiny zaměstnavatelů svým zaměstnancům na vzdělání MBA přispět,“ říká Mgr. Simona Probstová, manažerka zavedené instituce European School of Business & Management. Zájemců o studium každoročně přibývá a vzrůstající trend věnovat se konkrétně zaměřenému programu zapříčinil vzniku nových oborů v uplynulých letech.

„Mezi naše nejnovější obory patří management ve zdravotnictví nebo sportovní management. Programy MBA jsou pro studenty způsobem, jak si udržet konkurenceschopnost či dosáhnout lépe placené či zajímavější pozice,“ vysvětluje Probstová.

ESBM je jedinečná v tom, že uplatňuje oxfordský model výuky, který se zaměřuje na rozvoj logických dovedností a využití v praxi. Studenti konzultují situace ze své každodenní pracovní praxe s tutory, jež jsou nejen lektorskými profesionály, ale především mají bohaté zkušenosti z praxe z manažerských či ředitelských pozic. Specializací MBA nabízí v současnosti ESBM devatenáct. Každý z nich se vždy skládá ze tří bloků, kdy první je obecnější, druhý se věnuje vybrané konkrétní specializaci a třetí je zcela volitelný, kdy si student může vybrat jakékoliv předměty napříč všemi obory.

Pro váhající je studium na zkoušku

„Program MBA je placený. V porovnání s jednorázovými kurzy, které nepřinesou takový užitek či kontinuálním, ale finančně velmi náročným koučováním, je MBA jednoznačně jasná volba. Ale rozumíme tomu, že je to důležitá investice. Umožňujeme tak všem zájemcům, aby nejdřív zkusili absolvovat dva nebo tři moduly během měsíce studia. Pokud by jim naše forma nesedla, získají certifikát a ve studiu nemusí dále pokračovat. Nicméně 87 % našich studentů uvedlo, že se jim investice do studia vrátila buď zvýšeným platem, nebo lepší pracovní pozicí už do dvou let od absolvování studia,“ uvádí Probstová, jaký má studium MBA vliv na kariéru jejich absolventů.

Zájemci o studium, jež se skládá z e-learningové výuky a 4 prezenčních seminářů konaných v sobotách v několika nabízených termínech, se mohou předem podívat do seznamu lektorů, kdo z odborníků se jim bude v jednotlivých předmětech věnovat.

Krom e-learningového systému, které krom všech potřebných materiálů a informací obsahuje také videa, mají k dispozici elektronickou knihovnu s více než 4200 tituly a mohou nad rámec výuky konzultovat s jednotlivými lektory.

Zahájit studium je možné kdykoliv, a to i pokud nemáte prozatím žádný vysokoškolský titul. První prezenční setkání se bude konat v termínu 7. 9. 2019, přihláška je zdarma, podává se online a školné je možné uhradit postupně v deseti splátkách.