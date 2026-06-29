Začít znovu a podnikat po svém. Proč Radka a Jan zamířili do realit?

DO REALIT JSTE SE DOSTALI KAŽDÝ ÚPLNĚ JINOU CESTOU. CO VÁS K NIM PŘIVEDLO?
Jan Svitavský: Moje cesta k realitám nebyla úplně přímá. V době covidu jsme s kamarádem podnikali v testování, měli jsme v Ústeckém kraji několik odběrových míst a spolupracovali s laboratoří. Když tahle etapa skončila, měl jsem se vrátit ke svému autosalonu, ale cítil jsem, že už mě to nebaví a nikam mě to neposouvá.
V té době jsem se hodně potkával s Tomášem Hudečkem a Tomášem Martinovským z 4finu. Vnímal jsem, že budují velkou firmu, mají energii a směr. Nejdřív se nabízela možnost zkusit finance, ale mě dlouhodobě víc lákaly reality. V roce 2023 jsem si proto práci makléře na pár měsíců vyzkoušel v rámci již zavedené kanceláře 4fin Reality a potvrdilo se mi, že je to cesta, kterou chci jít. Když jsem se pak v říjnu téhož roku rozhodl osamostatnit, dávala mi vlastní franšíza CENTURY 21 jasný smysl: silná realitní značka, systém a zároveň propojení s 4FIN HOLDINGEM a lidmi z prostředí 4fin, které jsem znal a kterým jsem důvěřoval.
Radka Vajo: Já podnikám prakticky od dvaceti let. Začínala jsem úplně mimo reality – vozila jsem bazarové lyže ze Švýcarska do Teplic, tím jsem si vydělala na kadeřnictví a později jsem otevřela i dámské fitness. Když se oba podniky zaběhly, dostala jsem nabídku zkusit práci realitní makléřky.
V realitách jsem poprvé cítila, že se můžu ukázat opravdu sama za sebe. Lidé mi dřív často říkali, že mám štěstí na lidi a že mi podnikání jde snadno. Jenže reality jsou obor, kde se velmi rychle ukáže, co v člověku je. Musíte pracovat s lidmi, budovat důvěru, být aktivní a nést odpovědnost za výsledek. Mě to začalo neskutečně bavit a vlastní franšíza mi potom umožnila mířit ještě výš.
JANE, KDYŽ JSTE KUPOVAL FRANŠÍZU CENTURY 21, POČÍTAL JSTE S TÍM, ŽE BĚHEM NĚKOLIKA LET POVEDETE TÝM 25 LIDÍ?
Jan Svitavský: Vůbec ne. Když jsem franšízu kupoval, bral jsem ji v podstatě jako příležitost hlavně pro sebe. Představoval jsem si, že budu mít asistentku a možná časem jednoho nebo dva makléře. Neměl jsem ambici vybudovat během pár let jednu z větších kanceláří v republice.
Dnes máme kolem 25 lidí, působíme ve více regionech a pořád rosteme. Máme pobočku v Plzni, v Praze, makléře ze širokého okolí. Přitom jsme nikdy nejeli klasický nábor ve stylu „hledáme makléře“. Ti lidé se k nám často dostávají sami, přes vztahy, doporučení nebo přes někoho, kdo už v týmu je. Myslím, že to souvisí s tím, jaké prostředí se nám podařilo vytvořit. Lidé vidí, že se u nás pracuje týmově a že to není jen o tom, kolik, kdo přinese obchodů.
ČEMU TEN RŮST PŘISUZUJETE?
Jan Svitavský: Vždycky říkám, že člověk přitahuje to, co sám vyzařuje. Mám kolem sebe lidi, kteří mají podobné nastavení, cíle a chuť se posouvat. To je pro mě zásadní. Nejde jen o to, aby byl někdo šikovný obchodník, ale aby zapadl do týmu a fungoval s ostatními. Proto ani nebereme každého. Když se nám někdo ozve, neznamená to automaticky, že ho přijmeme. Pro mě je lepší růst s lidmi, kteří k nám patří, než rychle navyšovat počet makléřů za každou cenu.
Radka Vajo: S tím souhlasím. V realitách se často mluví o nemovitostech, ale ve skutečnosti je to hlavně práce s lidmi. Nemovitost je předmět obchodu, ale rozhodnutí dělají lidé. Prodávající, kupující, makléři, kolegové, právníci, finanční poradci. Pokud neumíte budovat vztahy a důvěru, bude to pro vás velmi těžké.
Mně je blízké motto, že dobrý obchod dělá z lidí přátele. Po letech v oboru už někdy ani přesně nevím, kdo z mých přátel přišel původně z byznysu. Když práci děláte dobře a férově, nevznikají jen obchody, ale dlouhodobé vztahy.
RADKO, VE VAŠEM TÝMU PŮSOBÍ HODNĚ ŽEN. ČÍM SI VYSVĚTLUJETE, ŽE JSOU V REALITÁCH TAK ÚSPĚŠNÉ?
Radka Vajo: Když jsem byla na předávání cen CENTURY 21 v USA, zaujalo mě, že sedm z deseti nejúspěšnějších makléřů byly ženy. Často to byly mámy nebo samoživitelky. Myslím, že i v Česku se to postupně mění a ženy jsou v realitách čím dál silnější.
Často je motivuje seberealizace a nezávislost. Někdy za tím stojí děti, někdy rozvod, někdy potřeba ukázat sobě i okolí, že mohou být úspěšné a finančně samostatné. Do kanceláře mi přicházejí ženy, které jsou v náročné životní situaci, mají malé děti a nemohou si dovolit klasickou práci od devíti do pěti. Pro ně mohou být reality cestou, jak získat větší kontrolu nad svým časem i příjmem.
S REALITNÍM BYZNYSEM BÝVÁ ČASTO SPOJOVANÁ FLEXIBILITA. JE SKUTEČNĚ TAK VELKÁ?
Radka Vajo: Flexibilita je v realitách opravdu velká, ale lidé si ji někdy představují špatně. Neznamená to, že pracujete méně. Znamená to, že si práci můžete lépe poskládat podle svého života. Mám třeba makléře, kterého jsem snad deset let neviděla. Ta práce se dá dělat odkudkoliv, ale pořád musíte být k dispozici klientům, řešit telefony, e-maily, prohlídky, náběry nemovitostí a všechny další věci kolem obchodu. Takže ano, můžete pracovat z chalupy, z domova nebo z kanceláře. Ale pokud chcete být úspěšní, musíte mít disciplínu. Flexibilita funguje jen tehdy, když má člověk vnitřní motivaci a opravdu chce uspět. Jinak se z ní velmi snadno stane chaos.
OBA MLUVÍTE O DŮLEŽITOSTI ZÁZEMÍ A PODPORY. RADKO, VY JSTE MĚLA MOŽNOST VIDĚT FUNGOVÁNÍ SÍTĚ CENTURY 21 I V USA. JAK MOC SE PODLE VÁS LIŠÍ ÚSPĚŠNÝ MAKLÉŘ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ SILNÉ SÍTĚ, OD ČLOVĚKA, KTERÝ PODNIKÁ ÚPLNĚ SÁM?
Radka Vajo: Rozdíl je obrovský. V USA je mnohem běžnější, že makléři spolupracují. U nás v Česku to pořád není úplná samozřejmost, ale v CENTURY 21 se to snažíme aktivně podporovat. Spolupráce mezi makléři není jen hezká myšlenka, přináší konkrétní výhody prodávajícím, kupujícím i samotným makléřům.
Zázemí sítě je ale širší než spolupráce. Máme propracované vzdělávání, marketingovou podporu, právní servis i napojení na poradce, kteří pomáhají s financováním, hypotékami nebo technickými otázkami kolem nemovitostí. Začínat dnes úplně na vlastní pěst bych si už moc neuměla představit.
Jan Svitavský: Já to vnímám podobně. Bez podpory Century 21 bych možná vybudoval menší realitní kancelář v Mostě, ale určitě bych nerostl takovým tempem a nedostal se tak rychle do dalších regionů.
Velkou roli u nás hraje propojení s finančními poradci z partnerské společnosti 4fin Better together. Když makléř spolupracuje s poradcem, kterého zná a kterému věří, nevzniká jen předávání kontaktů, ale vztah a přirozená synergie. To dokáže výrazně pomoci oběma stranám i klientovi.
CO BYSTE PORADILI LIDEM, KTEŘÍ O KARIÉŘE V REALITÁCH TEPRVE UVAŽUJÍ?
Jan Svitavský: Určitě bych jim řekl, ať to zkusí, ale ať si velmi dobře vyberou tým. Reality jsou rozmanitá práce, ale nejsou jednoduché. Konkurence je velká a získat vlastní zakázky nezvládne každý. Když na to člověk zůstane sám, je ta cesta mnohem složitější. Proto bych se díval hlavně na to, do jaké kanceláře nastupuji, kdo mě povede a jestli je tam tým, který mi ukáže správnou cestu. Dobrý team leader a dobré zázemí dokážou začátek výrazně zjednodušit a zvýšit šanci, že člověk u realit vydrží.
Radka Vajo: Já bych lidem poradila, aby se nebáli změny, ale zároveň aby si uvědomili, že reality jsou podnikání. Dávají svobodu, ale vyžadují odpovědnost. Když člověk dělá něco, co ho baví, dostaví se výsledky i finanční zajištění. Když ho to nebaví a jde do toho jen proto, že si myslí, že to bude snadné, dlouhodobě to fungovat nebude.
Pro ženy, maminky nebo lidi, kteří chtějí začít znovu, mohou být reality skvělá cesta. Ale musí tam být chuť učit se, pracovat na sobě a převzít odpovědnost za vlastní úspěch. Svoboda v podnikání nepřichází sama od sebe. Přichází ve chvíli, kdy člověk dělá něco, co má rád, a je ochotný pro to něco udělat.
Kdo je kdo?
Majitel franšízy CENTURY 21 The Most Reality se sídlem v Mostě. Do realit vstoupil po profesní změně a původně počítal spíš s menší kanceláří. Během několika let ale vybudoval tým o zhruba 25 lidech působící ve více regionech. Ve své práci staví na týmové kultuře, zázemí značky CENTURY 21 a propojení realitních služeb s finančním poradenstvím 4fin.
Majitelka franšízy CENTURY 21 Premium v Praze. V realitním byznysu působí od roku 2006 a před vstupem do realit podnikala v jiných oborech, mimo jiné provozovala kadeřnictví a dámské fitness. V realitách našla prostor pro vlastní růst, nezávislost a budování dlouhodobých vztahů. Její profesní motto zní: „Dobrý obchod dělá z lidí přátele.“
Proč zvážit franšízu CENTURY 21?
Reality + finance
Spolupráce v síti
Růst od makléře ke kanceláři
Odborné zázemí
Globální značka, české propojení
Zaujalo vás to?
Více informací o kariéře v realitách a vlastní franšíze najdete na franchising.century21.cz.