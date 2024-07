Vývoj realitního trhu – je vhodný čas na investování do bytu?

Po přečtení článku budete vědět, jestli je správný čas investovat do nemovitosti v Moravskoslezském kraji.

Energetická krize, nevyhnutelný krach mnoha podniků, vysoká inflace nebo válečný konflikt na Ukrajině a s ním spojená migrační vlna a rapidní zadlužování státu. Sociálně-ekonomická situace v současné době rozhodně není zrovna stabilní a dnes nevíte, co bude zítra.

Události posledních měsíců (a pokud bereme v potaz i pandemii covid-19, tak dokonce i let) totiž ukazují, že kdykoliv může nastat něco, co nám obrátí život vzhůru nohama.

Proto je logické, že čím dál tím více lidí chce mít (alespoň v rámci možností) jistotu zhodnocení svých úspor. Obecně se jako nejbezpečnější cesta k dosažení tohoto cíle považuje investice do nemovitostí. Platí to ale v případě Moravskoslezského kraje i dnes?

Odpověď přináší vývoj realitního trhu a jeho predikce do budoucna.

Nejprve se podíváme na vývoj prodeje a pronájmu bytů v celém Moravskoslezském kraji podle uznávaného serveru trzniceny.cz, který provozuje Ing. David Slavata, Ph.D z VŠB-Technické univerzity Ostrava.

Z grafu je patrné, že zatímco cena bytů během posledního roku mírně klesla, tak výše pronájmů výrazně stoupla.

Už jen tato skutečnost naznačuje, že nyní je skvělý čas pro koupi investiční nemovitosti v Moravskoslezském kraji, jelikož zatímco pořizovací ceny bytů jdou dolů, tak nájmy nahoru, díky čemuž bude meziroční zhodnocení výrazně vyšší než doposud.

Navíc lze takřka s jistotou předpokládat, že trend zvyšování pronájmů bude pokračovat, jelikož vinou razantního zvýšení sazby hypotečních úvěrů se vlastní bydlení stává pro spoustu lidí rázem nedostupné. A zvýšení poptávky se samozřejmě projeví i na cenách pronájmů.

Vývoj realitního trhu v Ostravě

I. Ceny nemovitostí

Nejpádnější – a na první pohled i pro laika vševypovídající – argument o smysluplnosti investice představuje trend cen nemovitostí. Z něho ihned poznáte, o kolik se v průběhu času průměrně zvýšila nebo snížila hodnota bytů v daném regionu.

Porovnávat vždy budeme ceny bytů o nejrůznějších dispozicích z července 2021, února 2022 (tehdy začal konflikt na Ukrajině) a současnosti, tedy října.

Zdroj: realitymorava.cz

Červenec 2020

4+1 – 5 574 417 Kč

3+1 – 3 225 103 Kč

2+1 – 2 489 196 Kč

1+1 – 1 351 357 Kč

Únor 2022

4+1 – 5 486 750 Kč

3+1 – 3 453 885 Kč

2+1 – 2 847 570 Kč

1+1 – 1 741 635 Kč

Říjen 2022

4+1 – 4 261 289 Kč

3+1 – 3 224 122 Kč

2+1 – 2 440 534 Kč

1+1 – 1 701 786 Kč

Ostrava ještě nedávno patřila, spolu s Prahou a například i Frýdkem-Místkem, mezi města s nejvyšším růstem cen nemovitostí. Ta před pár lety jen v období 12 měsíců atakovala hranici 40 %.

Z toho jasně vyplývá, jak populární a lukrativní oblastí se černá perla Slezska stala. „Vinu“ na tom měla neustále se zvyšující životní úroveň místních obyvatel, ale také nárůst lidí, kteří investovali do nákupu bytu v Ostravě, ačkoliv jsou z jiné části ČR.

Ostravané totiž i kvůli pravidelnému zvyšování podílu zahraničních i českých investorů nacházející vysoce kvalifikovaná – a tím pádem i dobře placená – pracovní místa, díky čemuž si mohou dovolit platit relativně vysoké nájmy.

A to zajistí majitelům nemovitosti velmi dobré meziroční zhodnocení, i když jejich pořizovací ceny jsou v porovnání s ostatními městy v kraji vyšší. V porovnání s dražšími městy jako Praha, Brno i Olomouc je však Ostrava stále „levná“ a poměr kupní ceny a následné výše pronájmu zde vycházejí daleko lépe.

Pořizovací ceny oproti letošnímu únoru šly výrazně dolů a s výjimkou bytů o velikosti 1+1 jsou dokonce levnější než v roce 2020.

II. Výše pronájmů a návratnost

Zdroj: sreality.cz/ceny-nemovitosti

Aktuální statistiky cenového kompasu serveru s-reality.cz svědčí o tom, že i při současné výši pronájmů je návratnost investice do bytu v Ostravě 21 až 25 let, zatímco v Praze či Brně to v průměru trvá minimálně o 5 let déle.

Vývoj realitního trhu v Karviné

I. Ceny nemovitostí

Zdroj: realitymorava.cz

Červenec 2020

3+1 – 1 979 833 Kč

2+1 – 1 236 833 Kč

1+1 – 1 056 300 Kč

Únor 2022

3+1 – 1 799 421 Kč

2+1 – 1 521 371 Kč

1+1 – 1 056 300 Kč

Říjen 2022

3+1 – 1 917 937 Kč

2+1 – 1 517 758 Kč

1+1 – 1 065 723 Kč

Karviná patří mezi oblasti, kde i nadále najdete opravdu levné byty. A jejich cena, vzhledem k průběžné transformaci města do atraktivní lokality, kde je mnoho pracovních příležitostí, možnost nadprůměrného výdělku i kvalitního volnočasového vyžití, už s největší pravděpodobností pouze poroste.

II. Výše pronájmů a návratnost

Zdroj: sreality.cz/ceny-nemovitosti

Do nemovitostí v Karviné se dnes rozhodně vyplatí investovat. Zejména, když se vám to i při aktuálních cenách pronájmů v průměru už za 17 let vrátí.

Vývoj realitního trhu v Opavě

I. Ceny nemovitostí

Zdroj: realitymorava.cz

Červenec 2020

3+1 – 2 949 923 Kč

2+1 – 2 637 556 Kč

1+1 – 1 247 000 Kč

Únor 2022

4+1 – 3 595 000 Kč

3+1 – 3 434 929 Kč

2+1 – 2 764 667 Kč

1+1 – 1 225 000 Kč

Říjen 2022

4+1 – 4 284 333 Kč

3+1 – 3 756 655 Kč

2+1 – 3 111 471 Kč

1+1 – 1 508 200 Kč

Opava se stává velmi atraktivní místo pro bydlení, odkud už neodcházejí mladí lidé, ale naopak se tam za kvalitním vzděláním, krásnou přírodou a stabilním zaměstnáním stahují solidní a ekonomicky aktivní osoby z celého kraje i sousedního Polska.

Právě i razantní vlna popularity zapříčinila, že kontinuální růst cen zdejších bytů na rozdíl od jiných regionů nezastavila ani válka a událostí s ní spojené. Vedení města se snaží vytvořit zdejším obyvatelům takové podmínky, aby neměli důvod se odstěhovat. Z toho lze tedy důvodně předpokládat, že komfort a životní standard se bude neustále zvyšovat. A ceny nemovitostí také.

II. Výše pronájmů a návratnost

Zdroj: sreality.cz/ceny-nemovitosti

Aktuální opavský boom a nárůst cen nemovitostí zapříčinil, že se stávající výši pronájmů je zde trochu delší návratnost investice. Z už několikrát uvedených důvodů je však velmi pravděpodobné, že pronájmy se brzy dostanou na podobnou úroveň jako v Ostravě. A tím pádem se i doba návratnosti o několik let sníží.

Vývoj realitního trhu v Bruntálu

I. Ceny nemovitostí

Zdroj: realitymorava.cz

Červenec 2020

3+1 – 2 506 505 Kč

2+1 – 2 524 042 Kč

Únor 2022

3+1 – 2 754 935 Kč

2+1 – 2 404 361 Kč

Říjen 2022

3+1 – 2 822 887 Kč

2+1 – 2 780 483 Kč

Ceny bytů v Bruntále byly – a stále jsou – extrémně výhodné. Dokonce natolik, že na rozdíl od většiny jiných měst jejich hodnota stále stoupá i v období po začátku války.

Zdejší nemovitosti patří mezi nejlevnější na trhu v rámci celé ČR. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že jejich cena se už bude pouze zvyšovat.

II. Výše pronájmů a návratnost

Výhodnost investice do bytu v Bruntálu dokládá skutečnost, že průměrná výše pronájmu je zde aktuálně podobná jako v Opavě, kde je ale pořizovací cena nemovitostí výrazně vyšší.

Poměr kupní ceny a výše pronájmu tu je natolik výhodný, že návratnost investice v současné době činí pouhých 14 až 18 let.

Bezpečná, jistá a pohodlná investice

