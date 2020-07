Výuka na internetu: Jaké poučení si z toho mohou vzít firmy?

Není to tak dlouho, co se náš svět změnil k nepoznání. Stalo se to v březnu, kdy se životy nejen v Evropě obrátil naruby. Zajímavé ale bylo sledovat, jak se s novou situací vypořádají školy. Každodenní prezenční výuku totiž nahradil e-learning.

Změna ze dne na den

Na první pohled se může zdát, že tento přesun do virtuálního prostředí nebyl příliš obtížný. Žijeme v době, kdy k uspořádání online setkání nepotřebujeme videokonferenční systémy. V řadě zemí ale učitelé narazili na problémy. V některých školách totiž zjistili, že sociálně slabší nemají dostatečné vybavení.

Například magazín The New York Times přinesl informaci, že některé školy v Americe s online výukou tápou. Spojit se se všemi studenty bylo takřka nemožné. V některých menších městech a vesnicích totiž nebylo dostatečně silné internetové připojení, které by konferenci mezi žáky a učitelem umožnilo.

Chytré řešení

Jedna ze škol ale neotálela a vyřešila situaci po svém. Aby se mohli všichni studenti zúčastnit videokonference, nabídla svým žákům se slabým internetovým připojením mobilní hotspot. Zapojili se i kantoři, kteří mezi sebou nechali kolovat tabulku. Do té si zapisovali tipy, jak online výuku provádět co nejlépe a nejefektivněji.

Stejná situace nastala i v Česku. Spousta vysokých škol se krátce po zavedení preventivních opatření také přesunula do online prostoru. Šlo zejména o vysoké školy, které svým studentům z nižších ročníků do dnešních dní poskytují výuku online.

Online konference jsou potřeba víc než kdy jindy

Vzhledem k tomu, co jsme si v posledních měsících museli prožít, je dobré se připravit na budoucnost. Ta nepochybně leží v online prostoru. Pokud tedy vlastníte firmu nebo pracujete ve škole, konferenční systémy stojí za úvahu. Díky nim budete moct snadno uspořádat poradu na dálku. Ušetříte tak spoustu času i peněz.