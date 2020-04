Vysoká škola finanční a správní - virtuálně.

Na úterý 21. dubna 2020 od 16,00 hod. připravila touto formou Den otevřených dveří. Zájemce o studium bude provázet rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová a prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy Petr Budinský. Každý, kdo bude on-line přenos sledovat, může položit (dokonce již v předstihu) představitelům univerzity otázky, na něž budou na závěr přenosu odpovídat. Pro budoucí nové studenty je připraven i malý „koronabonus“. Stačí naladit si Youtube kanál @vsfstv nebo kliknout na tento odkaz https://youtu.be/FCdcgfLi4Nc.

A jak se VŠFS vypořádala s nezbytnou změnou návyků, výpadkem stereotypu a chybějící možnosti osobní interakce mezi pedagogy a studenty? V dnešním světě uspěje jen ten, kdo umí reagovat na nové situace a zajistit studijní komfort i v době, kdy tradiční výuka není možná. Pedagogové Vysoké školy finanční a správní začali využívat různých virtuálních prostředků, aby se spojili se svými studenty: přenosy přes MS Teams, nahraná videa, telefonické i video konference, ale to všechno se univerzitě nezdálo dostatečné. Studenti oprávněně očekávají, že dostanou to nejlepší. Od pondělí 6. dubna 2020 proto VŠFS zahájila ve třech učebnách virtuální výuku podle nastaveného rozvrhu. A to nejen v českém, ale i v anglickém jazyce.

O tom, že to nebylo a není snadné, svědčí i slova rektorky Vysoké školy finanční a správní: „Trochu nám pomohlo, že jsme již před vypuknutím pandemie uvažovali o možnostech virtuální výuky jako doplňku k výuce tradiční a měli už zakoupené všechno potřebné vybavení. Technika byla víceméně připravená, ale museli se připravit pedagogové a rozvrhy. Dokázali jsme proto relativně rychle nastartovat virtuální výuku ve třech učebnách. Někteří studenti říkají, že pomalu, jiní – a těch je více – nám tleskají.“



Často teď slýcháme, že každá krize je výzvou, šancí něco změnit. Pravda, je to trochu otřepané, ale vedení i pedagogové VŠFS vědí, že nezbývá, než se k tomu postavit právě tímto způsobem. Navíc je možné, že virtuální výuka se nejenom v době covidové infekce postupně stane standardem. VŠFS už dnes připravuje v tomto směru novinky – např. přenášení některých přednášek z Prahy do studijních středisek. Více informací o VŠFS naleznete na www.vsfs.cz.