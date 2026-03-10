Výsledek místo slibů: 10 milionu eur splaceno investorům bez odkladů

VÝSLEDKY MÍSTO SLIBŮ
Když dnes lidé zvažují, kam uložit své peníze tak, aby pracovaly a zároveň nebyly vystaveny zbytečnému riziku, sledují především jedno: reálné výsledky. Právě ty nyní zdůrazňuje společnost SITNO HOLDING Real Estate a.s., která oznámila úspěšné splacení emisí dluhopisů v celkové nominální hodnotě 10 milionů eur.
Jednalo se o bezkuponovou emisi s deklarovaným ročním výnosem 7 %. Prostředky byly využity na rozvoj prémiového pětihvězdičkového resortu LIOQA v chorvatském Zadaru . Splatnost emise nastala v červnu a září 2025 a investoři obdrželi své prostředky v plné výši a v dohodnutých termínech.
Podstatné je, že k vypořádání došlo bez restrukturalizace, bez prodloužení splatnosti a bez refinancování dalším dluhem. Podle vedení společnosti je právě schopnost splnit závazky klíčovým předpokladem dlouhodobé důvěry. V developmentu totiž nerozhodují prohlášení, ale skutečně dokončené projekty a dodržené finanční závazky.
Skupina zároveň potvrzuje, že uzavřením jedné kapitoly její aktivity nekončí. Naopak. Připravuje další projekt s názvem LUKORAN, který vstupuje do realizační fáze. Pozemky jsou majetkově vypořádané, povolovací procesy pokročily do finálního st ádia a projekt je připraven k výstavbě. Součástí je i podepsaná smlouva o řízení s mezinárodní hotelovou sítí.
Investiční model kombinuje prodej rezidenčních jednotek s dlouhodobým provozem hotelové části, mariny a gastrosegmentu. Pro financování nové etapy plánuje společnost získat kapitál až 100 milionů eur, a to prostřednictvím kombinace vlastních zdrojů a strukturovaných investičních nástrojů. Detailní podmínky budou komunikovány individuálně vybraným investorům.
O společnosti
SITNO HOLDING Real Estate a.s. je soukromá developerská společnost se sídlem v Bratislavě. Aktivně působí ve střední Evropě a v jadranském regionu. Skupina dosud realizovala více než 2 000 rezidenčních jednotek a hotelové projekty, přičemž celkový objem developerských aktivit přesahuje 500 milionů eur.