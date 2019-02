Výkup bytů, cesta, jak rychle získat hotovost

Se službou výkup bytů nečekáte

Ceny realit stále stoupají.



Je vysoká poptávka po nových bytech.



Zdražují se pozemky i rekreační objekty.



Jistě jste slyšeli tyto zprávy nebo mnohé jim podobné. Ale jak vypadá realita? Poptávka je jen po bytech určité kategorie. Především se jedná o novostavby a byty v atraktivních lokalitách. Byty na okrajích měst nebo starší byty už takové zajímavé možnosti prodeje nemají. I vy jste se nechali nalákat novinovými titulky a rozhodli jste se pro stěhování. Vybrali jste si ke koupi prostornější byt v klidné lokalitě. Svůj stávající jste nabídli k prodeji a vyřídili si hypoteční úvěr na ten nový. Chybějící část peněz jste chtěli financovat prodejem stávajícího bytu. Byli jste přesvědčeni o tom, že to při dnešní vysoké poptávce po bytech nebude problém.

Uplynulo několik měsíců, vy musíte začít čerpat hypoteční úvěr a dát do zástavy nový byt. Stále se vám nedaří prodat současnou nemovitost, ačkoliv už jste nabídli několikrát slevu. Hrozí vám, že přijdete o nový byt, o rezervační poplatek i o smlouvu na hypoteční úvěr za velmi příznivých podmínek. Kdyby se tak našel někdo, kdo by byl ochotný váš stávající byt rychle koupit, abyste se mohli přestěhovat. Máte štěstí! Služba výkup bytů je tu i pro vás.

Pokud nabídnete svůj byt k výkupu získáte hotovost už třeba do druhého dne. Část peněz je totiž možné vybrat formou zálohy. Budete moci dostát svým závazkům a na pohled bezvýchodná situace se rychle promění v nový start.

Vše proběhne bez sebemenších komplikací a k vaší plné spokojenosti. Výkup bytů probíhá i do 48 hodin a nezáleží ani na tom, jestli se jedná o byt v osobním nebo družstevním vlastnictví. Ihned si můžete vybrat zálohu, a to až do výše tří miliónů korun!

Silný partner se stabilní pozicí na trhu

Společnost, která vám v nelehké situaci podá ruku, má realitní trh dokonale zmapovaný. Specialisté služby výkup bytů vám sdělí nezávazně nabídku a popíší vám podrobnosti celé transakce. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru vám budou umět zodpovědět všechny otázky a postarají se o veškeré právní a formální náležitosti. Samozřejmostí je, že za službu nebudete předem platit žádný poplatek. Svou nemovitost prodáte za cenu, která se nijak výrazně neliší od tržní nabídky. Na rozdíl od běžného kupce se u významné finanční společnosti můžete těšit na to, že získáte velmi rychle hotovost. Převod peněz na bankovní účet může proběhnout už během několika krátkých dní.

Výhody výkupu bytů:

Realizace prodeje do 48 hodin.



Možnost čerpat zálohu až 3 milióny korun.



Vykupují se byty v osobním nebo družstevním vlastnictví.



Je možné nabídnout k výkupu byt situovaný kdekoliv v České republice.



Výkup bytů vás zachrání před stěhováním

Před lety jste si koupili nový, krásný byt. Abyste se mohli přestěhovat co nejdříve, sjednali jste si půjčku na nezbytnou rekonstrukci. Během renovace se však objevilo několik komplikací a nakonec se jednalo o zakázku za mnohem vyšší částku, než jste předpokládali. Bylo nutné byt zařídit a vybavit alespoň základním nábytkem a zařízením. Přece není možné začít bydlet bez pračky nebo kuchyňské linky. Jen spotřebiče do kuchyně se pořizují za desítky tisíc korun. Proto jste si museli sjednat další půjčku.

Splátky půjček byly nastaveny poměrně příznivě na menší částky. Bez problémů jste je zvládali zaplatit až do situace, kdy jeden z vás přišel o zaměstnání. Najednou musela celá domácnost začít fungovat jen s omezeným rozpočtem a na splátky nezbylo dost peněz. Bohužel jste je několik měsíců nemohli uhradit. Jenže smlouvy o půjčce jsou nelítostné. Ve chvíli, kdy nezaplatíte, objeví se obrovská částka v podobě sankcí a vysoké penále. Najednou se váš dluh pohybuje v násobku částky, kterou jste si půjčili. Hrozí vám exekuce a vy budete muset opustit byt. Dražba nemovitosti by znamenala získání mnohem nižší částky, než je tržní cena a ještě by část získaných peněz šla do kapsy správcům exekuční podstaty. Jak si poradit ve svízelné situaci? Jednejte rychle! Dohodněte si rychlý výkup bytu. Získáte okamžitě hotovost a budete moci vyplatit své stávající dluhy. A to nejlepší nakonec. Nebudete se muset stěhovat.

Možnost zpětného pronájmu nemovitosti

Kdybyste prodali byt, museli byste si velmi rychle najít jiný. Zabralo by vám to dlouhé měsíce, stálo by vás to další poplatky na zálohách a odměnách realitním kancelářím. Máme pro vás jiné řešení. Řešení, které je velmi příjemné. Vykoupený byt si můžete ihned pronajmout. Nebudete se muset nikam stěhovat, vše zůstane tak, jak jste byli doposud zvyklí. Nebudete muset čelit nepříjemným poznámkám vašeho okolí. Jistě se vaše situace brzy zlepší a vy si budete moci dovolit nákup bytu.

Postavte se na nový začátek vašeho života. Na začátek, kde vás netrápí hrozící exekuce a kde dál bydlíte v bytě, který máte rádi. Bydlet se vám bude mnohem příjemněji, protože budete bydlet bez sebemenšího dluhu.

Výkup bytů vám pomůže:

Když potřebujete rychle získat hotovost.



Když vám hrozí exekuce.



Když nemáte dostatek prostředků na úhradu stávajících splátek.



Výkup bytů pomáhá na cestě z exekuce

Je to opravdu snadnější, než se může zdát. Také jste si nemysleli, že byste to byli právě vy, kdo se ocitne mezi dlužníky. Přesto se stalo. Na vašem bytě je exekuce. Potřebujete rychle hotovost, abyste mohli začít od začátku a s čistým štítem. I pro vás má výkup bytů řešení.

V minulosti jste udělali několik drobných chyb. Vzali jste si půjčku, která znamenala vysokou měsíční splátku. Museli jste omezovat své potřeby a běžné nákupy, abyste měli na její zaplacení. Splátky jste zvládali až do té chvíle, kdy se vám stal nepříjemný úraz. Delší pracovní neschopnost a nutná rekonvalescence znamenala, že jste neměli několik měsíců na zaslání předepsané výše splátky. Abyste dostáli svým závazkům, sáhli jste po nejrychlejším možném řešení. Sjednali jste si rychlou půjčku. Ta bývá bohužel na velmi vysoký úrok. Dlužné splátky, penále, sankce. Za chvíli jste ve schránce neměli nic než složenky. Exekuční výměr na sebe nenechal dlouho čekat.

V této nepříjemné situaci se můžete obrátit na spolehlivou nebankovní společnost, která umí vykoupit vaši nemovitost rychle, a to i v případě, že je zatížena exekucí. Máte možnost zbavit se tíživého dluhu velmi brzy. Také můžete využít nabídku výhodného refinancování.

Refinancování úvěrů jako cesta k nižším splátkám

Stávající půjčky jste si sjednali za velmi nevýhodných podmínek. Byli jste ve finanční tísni, a proto jste přistoupili na značně vysokou částku měsíční úhrady. Dnes už víte, že to byla chyba. Bohužel už nemáte možnost vrátit minulost zpět a sjednat půjčky jinak. Co ale můžete, je požádat o pomoc spolehlivou nebankovní společnost, která může vaši nemovitost vykoupit nebo vám nabídnout možnost refinancování stávajících splátek. Co to přesně je? Sjednáte si novou půjčku a získáte hotovost. Jejím prostřednictvím uhradíte okamžitě množství malých a nevýhodných půjček, které vás sužují vysokými měsíčními splátkami. U nové půjčky si můžete dohodnout nižší měsíční splátku, protože ji budete moci splácet delší čas.

Řešením vaší situace je co nejdříve vám snížit finanční zátěž, která trápí vaši rodinu. Obraťte se na úvěrové specialisty. Poradí vám, jaká možnost financování je nejlepší právě pro vás.

Jak probíhá výkup bytů

Rozhodli jste se, že nejlepším řešením pro vás je výkup bytu a získání hotovosti. Teď si jen kladete otázku, jak vše bude probíhat. Můžeme vás uklidnit. Vše proběhne rychle, korektně a k vaší plné spokojenosti. Bude vám k dispozici proškolený specialista, který vás provede celým procesem. Nejprve vyplníte kontaktní formulář na výkup bytu, kde zadáte několik údajů o vaší osobě a o nemovitosti. Obratem vám zavolá poradce. Ten s vámi projedná vše potřebné. Sdělíte mu vaši situaci i to, jakou máte představu o prodejní ceně. Dohodnete se, jak rychle chcete získat hotovost i formu vyplacení. Můžete si zvolit vyplacení v hotovosti i zaslání obnosu na váš bankovní účet. Poradce s vámi projedná i současný stav vašeho bytu. Důležité je, abyste mu sdělili skutečnosti, které se váží k právnímu statusu nemovitosti. Bude třeba informovat o věcných břemenech, exekucích nebo jiných překážkách.

Specialista si s vámi dohodne osobní schůzku a přijede si váš byt prohlédnout. Díky osobní prohlídce vašeho bytu vám může nabídnout nejvyšší možnou cenu, která velmi koresponduje s nabídkami na realitním trhu v dané lokalitě. Jakmile se specialista seznámí se všemi detaily, může vám připravit odhad prodejní ceny. Zároveň se postará o veškerý právní a administrativní servis.

Našim pracovníkům velmi záleží na spokojenosti klientů, a proto se vždy snaží najít to nejvýhodnější řešení. Výkup bytů nemusí být jedinou cestou. Je možné sjednat i refinancování dluhů nebo se dohodnout na následném pronájmu bytu. Zpracované řešení vám bude předloženo ve smluvní dokumentaci. Vše vám bude zasláno s dostatečným předstihem, abyste měli možnost se seznámit s jednotlivými body. Až bude dokumentace podepsána, zařídí za vás specialista nepříjemné formální náležitosti. Bude to právě on, kdo bude jednat místo vás s bankovními institucemi, úvěrovými společnostmi a exekutorem. Vás nic takového nečeká.

Výhodné výkupní ceny

Za váš byt získáte rychle hotovost na bankovní účet. Výkupní ceny bytů se pohybují velmi blízko jejich tržních cen. Zpravidla za vaši nemovitost dostanete okamžitě 80 nebo i 90 % ceny, za kterou byste ji během jednoho roku prodali na trhu. Když vezmete v úvahu skutečnost, že na peníze nebudete muset čekat rok nebo rok a půl, je to velmi výhodná obchodní transakce.

Velmi často se stává, že čas hraje při prodeji bytu klíčovou roli. Klient, který na prodej bytu spěchá, pak musí z prodejní ceny velmi výrazně zlevnit. To nahrává nejrůznějším spekulantům. Byt pak prodáváte pod cenou jenom proto, že aktuálně potřebujete získat peníze na úhradu jiné transakce.

Nebankovní společnost, která provádí výkup bytů, se snaží jednat v nejlepším zájmu klienta. Nabízí vždy několik možných řešení a výkupní cena je nastavena korektně. Po sjednání prodeje můžete dokonce zažádat o vyplacení zálohy. Velmi rychle můžete začít řešit vaši obtížnou situaci.

Vyplnění kontaktního formuláře vám zabere jen několik málo okamžiků. Dozvíte se, že i pro vás je připravena atraktivní výkupní cena vašeho bytu. Nový začátek už čeká za dveřmi. Ten začátek, na kterém nemáte žádný dluh, máte rychle potřebnou hotovost a konečně klidný spánek bez nepříjemných obav o budoucnost. Jen pár dní vás dělí ode dne, kdy bude na váš bankovní účet připsána velmi zajímavá částka. Vyplňte kontaktní formulář co nejdříve!