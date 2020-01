Vydejte se i vy směrem do Lorenc Logistic

Někdo chce začít sportovat - více dbát o zdravý životní styl. Další chce přestat kouřit. Někdo chce založit rodinu. Jiný potřebuje vyřešit auto nebo bydlení a někdo další potřebuje změnit práci.

A právě ona „práce“ hraje v našem životě dost zásadní roli. Bez ohledu na to, jak moc si tuto skutečnost připouštíme.

Společné hodnoty jsou základem úspěchu

S jistou mírou nadsázky lze říct, že výběr zaměstnavatele je stejně důležitý jako výběr životního partnera. Možností, kde hledat, je dnes víc než kdykoliv předtím. Pracovní portály jsou plné celé řady nabídek.

O co víc možností však máme, o to více bychom měli být při své volbě obezřetnější a vybrat takového, který vyznává stejné hodnoty.

Stabilita, týmovost, loajalita, reciprocita, snaha o dosažení společného cíle a tolerance nejsou jen prázdné fráze, které „dobře vypadají“. Jsou to skutečné hodnoty, bez kterých fungování firmy není možné.

Kdo z nás by nechtěl vedle sebe partnera, který si bude vážit toho, že má vedle sebe právě vás?

A proto my v Lorenc Logistic děkujeme všem našim lidem za jejich vytrvalost a odhodlání. Za to, že i když cesta za společným cílem není vždy posetá růžemi, nevzdávají to. Děkujeme za jejich podněty a inspiraci ke zlepšení. Děkujeme za to, že jsou s námi i nadále na vlně společných hodnot.

Stačí udělat to správné rozhodnutí

Pokud i vy přemýšlíte o tom, že je zapotřebí udělat ve vašem životě změnu, stačí udělat to správné rozhodnutí a vykročit do nového desetiletí tím správným směrem. Směrem k partnerskému zaměstnavateli.

Více informací o firmě Lorenc Logistic najdete na www.lorenc-logistic.cz.