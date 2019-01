VŠPP nově otevřela obor Marketingové komunikace

Proč čekat až do září? Přihlaste se na studium oboru Marketingové komunikace už nyní a začněte od letního semestru, tedy už v březnu se studiem v Ostravě.

Obor Marketingové komunikace vychází z nejnovějších poznatků. „Tento profesně zaměřený studijní program, který je první svého druhu v České republice, vychází z potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci. A to zejména při využití online médií ve všech oblastech současné společenské reality, a tedy i v institucích veřejné správy a samosprávy a v jimi zřizovaných institucích,“ prozradil garant studijního programu Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

Obor naplno rozvine vaše schopnosti

Studium je vhodné nejen pro čerstvé maturanty, ale i pro odborníky z oboru, kteří chtějí získat kvalitní vysokoškolské vzdělání a naplno rozvinout své schopnosti.

Díky navazujícímu magisterskému studijnímu programu ukončenému titulem Mgr. je studium vhodné i pro absolventy bakalářských studijních programů v oblasti mediálních studií, ale i příbuzných programů ekonomiky a managementu, výtvarných umění a dalších společenských věd s možností po absolvování získat i titul PhDr. v tomto studijním programu.

Spolehnout se můžete na flexibilní přístup, výuka je maximálně přizpůsobena potřebám studentům. Probíhá v blocích, přibližně jednou měsíčně o víkendech. Navíc se učíte skutečně to, co potřebujete.

Podklady ke studiu jsou ke stažení v elektronické podobě

Vysoká škola podnikání a práva disponuje špičkovými akademiky i zkušenými odborníky v oboru. Studentům budou k dispozici všechny studijní materiály v elektronické podobě, zdarma ke stažení budou některé učebnice a odborné monografie.

Podejte si do 28. února 2019 svou přihlášku a začněte studovat obor Marketingové komunikace. Vaše rozhodnutí začít studovat od letního semestru škola podpoří finančním benefitem 5 000 Kč. Tak neváhejte!

VŠPP získala národní cenu kvality za excelentní výkon

Vysoká škola podnikání a práva v nedávné době získala 1. místo v prestižním ocenění Národní cena kvality, které každoročně uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Škola byla oceněna za excelentní výkony v rámci programu START PLUS.

„Jsem velmi ráda, že jsme toto prestižní ocenění získali. Nebylo to snadné, ale o to více si toho vážím. Mám radost i kvůli studentům, kteří si naši školu vybrali a nyní z objektivního, nezávislého hodnocení ví, že si zvolili správně,“ uvedla rektorka VŠPP Helena Válková a dodala: „Národní cena kvality je pro nás významný úspěch. Je to docenění naší systematické práce na zvyšování efektivity, kterou pěstujeme jak při řízení školy, tak v našich studijních programech zaměřených na podnikání, management a právo.“

Více informací získáte na www.vssp.cz nebo na www.bozskyobor.cz.