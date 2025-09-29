Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým

Jednou z nich je společnost Vollmann MetalWorx s.r.o., která působí v Plané nad Lužnicí a aktuálně hledá nové zaměstnance na technické pozice, do logistiky nebo kvality.
Tradice i inovace
Společnost Vollmann MetalWorx s.r.o. je certifikovaný dodavatel komponentů a komplexních sestav pro mezinárodní automobilový průmysl. Má za sebou dlouhou historii. Výroba v Plané nad Lužnicí začala už v roce 1993. Od roku 2019 je firma součástí německé skupiny Vollmann Group, která má více než stoletou tradici a provozuje 15 závodů v Německu, Česku a Maďarsku. Výhodou českého závodu je schopnost realizovat i malosériovou výrobu, která je atraktivní zejména pro prémiové automobilové značky.
Robotizace jako cesta vpřed
V posledních letech firma výrazně investovala do modernizace. Bylo pořízeno několik nových robotických pracovišť a na začátku roku 2025 přibyla plně automatizovaná linka, další investice díky novým zakázkám jsou plánovány. Automatizace však neznamená úbytek pracovních míst – naopak. Dobrých pracovníků si zde váží. Pokud mají chuť pracovat a rozvíjet se, dveře zde mají vždy otevřené.
Nové projekty a elektromobilita
Firma spolupracuje s prémiovými značkami jako Audi, Porsche, BMW, ale i s dodavateli Tier1, například Brose či Forvia. Elektromobilita přináší nové výzvy pro automobilový trh, ale firma Vollmann MetalWorx s.r.o. je díky své technologické šíři připravena dodávat i komponenty pro elektrická vozidla.
Lidé na prvním místě
Vollmann MetalWorx si zakládá na přátelském kolektivu a respekt ke každému zaměstnanci je samozřejmostí. Zaměstnanci se mohou spolehnout na pravidelný příjem, 25 dní dovolené, stravenkovou kartu, prémie, věrnostní bonusy a možnost seberozvoje. Firma klade důraz na otevřenou komunikaci – pořádá pravidelná setkání zaměstnanců s vedením, nově plánuje i pravidelné „snídaně s ředitelem“, kde mohou zaměstnanci sdílet své podněty a připomínky.
Závěr
Vollmann MetalWorx s.r.o. je důkazem, že i v době automatizace a proměn automobilového průmyslu může být firma stabilním zaměstnavatelem, který sází na inovace, kvalitu a lidský přístup. Pokud hledáte práci v moderním prostředí s perspektivou růstu, Planá nad Lužnicí může být tím pravým místem.
Náborový den
Dne 22. listopadu 2025 pořádá firma Den kariéry Vollmann MetalWorx s.r.o., kde se mohou zájemci setkat se zaměstnanci, prohlédnout si výrobní prostory, dát si něco dobrého a dozvědět se víc o nabízených pozicích. Akce začíná v 10:00 hod. Je nutné se předem registrovat na www.pracevplane.cz a vyčkat na pozvánku s podrobnostmi.
Registrace jsou přijímány do 14. listopadu. + QRkód