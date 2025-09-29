Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým

Komerční sdělení
Přestože automobilový průmysl čelí výzvám spojeným s automatizací, elektromobilitou a proměnou trhu, zůstává stále jedním z klíčových pilířů české ekonomiky. Některé firmy dokazují, že budoucnost je stále plná příležitostí.

Komerční sdělení

Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým | foto: Vollmann MetalWorx s.r.o.

Jednou z nich je společnost Vollmann MetalWorx s.r.o., která působí v Plané nad Lužnicí a aktuálně hledá nové zaměstnance na technické pozice, do logistiky nebo kvality.

Tradice i inovace

Společnost Vollmann MetalWorx s.r.o. je certifikovaný dodavatel komponentů a komplexních sestav pro mezinárodní automobilový průmysl. Má za sebou dlouhou historii. Výroba v Plané nad Lužnicí začala už v roce 1993. Od roku 2019 je firma součástí německé skupiny Vollmann Group, která má více než stoletou tradici a provozuje 15 závodů v Německu, Česku a Maďarsku. Výhodou českého závodu je schopnost realizovat i malosériovou výrobu, která je atraktivní zejména pro prémiové automobilové značky.

Robotizace jako cesta vpřed

V posledních letech firma výrazně investovala do modernizace. Bylo pořízeno několik nových robotických pracovišť a na začátku roku 2025 přibyla plně automatizovaná linka, další investice díky novým zakázkám jsou plánovány. Automatizace však neznamená úbytek pracovních míst – naopak. Dobrých pracovníků si zde váží. Pokud mají chuť pracovat a rozvíjet se, dveře zde mají vždy otevřené.

Nové projekty a elektromobilita

Firma spolupracuje s prémiovými značkami jako Audi, Porsche, BMW, ale i s dodavateli Tier1, například Brose či Forvia. Elektromobilita přináší nové výzvy pro automobilový trh, ale firma Vollmann MetalWorx s.r.o. je díky své technologické šíři připravena dodávat i komponenty pro elektrická vozidla.

Lidé na prvním místě

Vollmann MetalWorx si zakládá na přátelském kolektivu a respekt ke každému zaměstnanci je samozřejmostí. Zaměstnanci se mohou spolehnout na pravidelný příjem, 25 dní dovolené, stravenkovou kartu, prémie, věrnostní bonusy a možnost seberozvoje. Firma klade důraz na otevřenou komunikaci – pořádá pravidelná setkání zaměstnanců s vedením, nově plánuje i pravidelné „snídaně s ředitelem“, kde mohou zaměstnanci sdílet své podněty a připomínky.

Závěr

Vollmann MetalWorx s.r.o. je důkazem, že i v době automatizace a proměn automobilového průmyslu může být firma stabilním zaměstnavatelem, který sází na inovace, kvalitu a lidský přístup. Pokud hledáte práci v moderním prostředí s perspektivou růstu, Planá nad Lužnicí může být tím pravým místem.

Vollmann MetalWorx s.r.o. sází na moderní technologie a stabilní tým

Náborový den

Dne 22. listopadu 2025 pořádá firma Den kariéry Vollmann MetalWorx s.r.o., kde se mohou zájemci setkat se zaměstnanci, prohlédnout si výrobní prostory, dát si něco dobrého a dozvědět se víc o nabízených pozicích. Akce začíná v 10:00 hod. Je nutné se předem registrovat na www.pracevplane.cz a vyčkat na pozvánku s podrobnostmi.

Registrace jsou přijímány do 14. listopadu. + QRkód

